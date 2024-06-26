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Кэмерон заявил пранкерам, что США против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.06.2024
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10:41 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kemeron-1955515553.html
Кэмерон заявил пранкерам, что США против вступления Украины в НАТО
Кэмерон заявил пранкерам, что США против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.06.2024
Кэмерон заявил пранкерам, что США против вступления Украины в НАТО
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону от имени Петра Порошенко, во... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:41
2024-06-26T10:41
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону от имени Петра Порошенко, во время пранка политик заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле, потому что США против этого. Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. "Я думаю, что приглашения (Украины в НАТО) не будет, потому что Америка его не поддержит… Я поддерживаю членство Украины в НАТО, я всегда так делал, и я уверен, что это произойдет, но в этот раз (на саммите в июле) мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу", - сказал Кэмерон. По словам главы МИДа Великобритании, на закрытом ужине он убеждал Дональда Трампа разрешить республиканцам голосовать за отправку военной помощи Украине. Он не понял, какую позицию занимает Трамп, но считает, что тот "захочет поддержать победившую сторону". Кэмерон также похвалил президента Франции Эмманюэля Макрона за его рвение. "Французы сейчас полны энтузиазма. Но я думаю, что нужно кое-что сделать, чтобы убедиться, что они доведут дело до конца", - отметил Кэмерон. По его словам, Британия в частном порядке уговаривает французские власти не разжигать дальнейшую эскалацию, имея в виду заявления об отправке войск на Украину. Министр уверен, что тогда "у Путина появится новая мишень". Кроме того, Кэмерон отметил, что глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу сказал ему, что "украинцы умирают за Казахстан, и это им на пользу". Кэмерон также заявил, что Британия - "самый рьяный союзник Украины" и помощь стране не прекратится даже, когда к власти придет новое правительство лейбористов. Но слишком многое зависит от США, которые недостаточно вовлечены, как и Германия.
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
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Видео-пранк с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном
Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине на фоне заявлений о возможном вводе войск, заявил глава МИД Британии Кэмерон пранкерам Вовану и Лексусу.
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в мире, украина, великобритания, сша, дэвид кэмерон, дональд трамп, владимир кузнецов (вован), нато
В мире, Украина, Великобритания, США, Дэвид Кэмерон, Дональд Трамп, Владимир Кузнецов (Вован), НАТО
Кэмерон заявил пранкерам, что США против вступления Украины в НАТО

Кэмерон: Украина не получит приглашение в НАТО из-за США

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону от имени Петра Порошенко, во время пранка политик заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле, потому что США против этого.
Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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"Я думаю, что приглашения (Украины в НАТО) не будет, потому что Америка его не поддержит… Я поддерживаю членство Украины в НАТО, я всегда так делал, и я уверен, что это произойдет, но в этот раз (на саммите в июле) мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу", - сказал Кэмерон.
По словам главы МИДа Великобритании, на закрытом ужине он убеждал Дональда Трампа разрешить республиканцам голосовать за отправку военной помощи Украине. Он не понял, какую позицию занимает Трамп, но считает, что тот "захочет поддержать победившую сторону".
Кэмерон также похвалил президента Франции Эмманюэля Макрона за его рвение. "Французы сейчас полны энтузиазма. Но я думаю, что нужно кое-что сделать, чтобы убедиться, что они доведут дело до конца", - отметил Кэмерон.
По его словам, Британия в частном порядке уговаривает французские власти не разжигать дальнейшую эскалацию, имея в виду заявления об отправке войск на Украину. Министр уверен, что тогда "у Путина появится новая мишень".
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Кроме того, Кэмерон отметил, что глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу сказал ему, что "украинцы умирают за Казахстан, и это им на пользу".
Кэмерон также заявил, что Британия - "самый рьяный союзник Украины" и помощь стране не прекратится даже, когда к власти придет новое правительство лейбористов. Но слишком многое зависит от США, которые недостаточно вовлечены, как и Германия.
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