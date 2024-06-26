https://ria.ru/20240626/kemeron-1955495735.html
Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Макрона по Украине
Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Макрона по Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Макрона по Украине
Лондон в частном порядке пытается донести до Парижа необходимость не допускать эскалации конфликта на Украине на фоне заявлений Франции о возможном вводе войск, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:17
2024-06-26T09:17
2024-06-26T10:19
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лондон в частном порядке пытается донести до Парижа необходимость не допускать эскалации конфликта на Украине на фоне заявлений Франции о возможном вводе войск, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск."Я очень приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар?", - сказал Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он добавил, что не уверен в том, что Париж сможет выбрать правильное решение."Но мы не собираемся ссориться с ними из-за этого. Мы не хотим с ними спорить. Мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: давайте подумаем о том, что мы можем сделать, что действительно поможет Украине, но не приведет к эскалации", - подчеркнул британский министр.
https://ria.ru/20240304/makron-1930962605.html
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Видео-пранк с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном
Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине на фоне заявлений о возможном вводе войск, заявил глава МИД Британии Кэмерон пранкерам Вовану и Лексусу.
2024-06-26T09:17
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украина, франция, париж, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, владимир кузнецов (вован), в мире
Украина, Франция, Париж, Дэвид Кэмерон, Эммануэль Макрон, Владимир Кузнецов (Вован), В мире
Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Макрона по Украине
Кэмерон: Лондон пытается убедить Париж не допустить эскалации на Украине