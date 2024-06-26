https://ria.ru/20240626/kemeron-1955493839.html

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите - РИА Новости, 26.06.2024

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Украину не пригласят в НАТО на предстоящем в июле саммите и Киев не должен с этим спорить, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:04

2024-06-26T09:04

2024-06-26T10:44

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владимир кузнецов (вован)

дэвид кэмерон

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украину не пригласят в НАТО на предстоящем в июле саммите и Киев не должен с этим спорить, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым)."Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом", — сказал он пранкерам, которые вели беседу от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.Тем не менее британский министр отметил, что поддерживает потенциальное членство Киева в альянсе. "Но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу", — подчеркнул он.На этой неделе помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США ожидают по итогам июльского саммита НАТО положительного решения Евросоюза о членстве Украины. По его словам, ясность относительно перспектив Киева в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению необходимых реформ.Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, со своей стороны, говорил, что приглашения в альянс Киев не получит, но для него выстроят "институционный мост" к членству.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html

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Видео-пранк с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине на фоне заявлений о возможном вводе войск, заявил глава МИД Британии Кэмерон пранкерам Вовану и Лексусу. 2024-06-26T09:04 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, киев, украина, нато, великобритания, владимир кузнецов (вован), дэвид кэмерон, алексей столяров (лексус), евросоюз