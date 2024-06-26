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Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите - РИА Новости, 26.06.2024
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09:04 26.06.2024 (обновлено: 10:44 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/kemeron-1955493839.html
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите - РИА Новости, 26.06.2024
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
Украину не пригласят в НАТО на предстоящем в июле саммите и Киев не должен с этим спорить, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:04
2024-06-26T10:44
в мире
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украина
нато
великобритания
владимир кузнецов (вован)
дэвид кэмерон
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украину не пригласят в НАТО на предстоящем в июле саммите и Киев не должен с этим спорить, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).&quot;Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: &quot;Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом&quot;, — сказал он пранкерам, которые вели беседу от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.Тем не менее британский министр отметил, что поддерживает потенциальное членство Киева в альянсе. "Но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу", — подчеркнул он.На этой неделе помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США ожидают по итогам июльского саммита НАТО положительного решения Евросоюза о членстве Украины. По его словам, ясность относительно перспектив Киева в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению необходимых реформ.Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, со своей стороны, говорил, что приглашения в альянс Киев не получит, но для него выстроят "институционный мост" к членству.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
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Видео-пранк с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном
Британия просит Францию воздержаться от эскалации на Украине на фоне заявлений о возможном вводе войск, заявил глава МИД Британии Кэмерон пранкерам Вовану и Лексусу.
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в мире, киев, украина, нато, великобритания, владимир кузнецов (вован), дэвид кэмерон, алексей столяров (лексус), евросоюз
В мире, Киев, Украина, НАТО, Великобритания, Владимир Кузнецов (Вован), Дэвид Кэмерон, Алексей Столяров (Лексус), Евросоюз
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Глава МИД Британии Кэмерон: приглашения Украине вступить в НАТО не будет

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украину не пригласят в НАТО на предстоящем в июле саммите и Киев не должен с этим спорить, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
«

"Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом", — сказал он пранкерам, которые вели беседу от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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Тем не менее британский министр отметил, что поддерживает потенциальное членство Киева в альянсе.
"Но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу", — подчеркнул он.
На этой неделе помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США ожидают по итогам июльского саммита НАТО положительного решения Евросоюза о членстве Украины. По его словам, ясность относительно перспектив Киева в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению необходимых реформ.
Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, со своей стороны, говорил, что приглашения в альянс Киев не получит, но для него выстроят "институционный мост" к членству.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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В миреКиевУкраинаНАТОВеликобританияВладимир Кузнецов (Вован)Дэвид КэмеронАлексей Столяров (Лексус)Евросоюз
 
 
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