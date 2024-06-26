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Гендиректора фонда капремонта Калининграда арестовали по делу о растрате - РИА Новости, 26.06.2024
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17:38 26.06.2024 (обновлено: 18:11 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/kaliningrad-1955658161.html
Гендиректора фонда капремонта Калининграда арестовали по делу о растрате
Гендиректора фонда капремонта Калининграда арестовали по делу о растрате - РИА Новости, 26.06.2024
Гендиректора фонда капремонта Калининграда арестовали по делу о растрате
Суд в Калининграде отправил до 19 августа под домашний арест генерального директора областного фонда капитального ремонта Олега Туркина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:38
2024-06-26T18:11
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил до 19 августа под домашний арест генерального директора областного фонда капитального ремонта Олега Туркина, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. "Постановлением суда подозреваемому Туркину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 августа 2024 года. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Как полагает следствие, гендиректор и иные лица, действуя умышленно и организованной группой, из корыстных побуждений похитили вверенное им чужое имущество, принадлежащее "Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", с использованием своего служебного положения, причинив ущерб фонду и его учредителю - министерству строительства и ЖКХ Калининградской области. Собеседница агентства отметила, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел все обстоятельства, но избрал более мягкую меру пресечения - домашний арест. Туркину запрещено покидать жилище, общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать Интернет за исключением вызова экстренных служб.
https://ria.ru/20240626/musin-1955480201.html
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происшествия, калининград, россия, калининградская область
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область
Гендиректора фонда капремонта Калининграда арестовали по делу о растрате

Директора фонда капремонта Калининграда отправили под домашний арест за растрату

© Фото : Фонд капитального ремонта Калининградской Области/ВКонтактеОлег Туркин
Олег Туркин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Фонд капитального ремонта Калининградской Области/ВКонтакте
Олег Туркин. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил до 19 августа под домашний арест генерального директора областного фонда капитального ремонта Олега Туркина, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
"Постановлением суда подозреваемому Туркину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 августа 2024 года. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе
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Как полагает следствие, гендиректор и иные лица, действуя умышленно и организованной группой, из корыстных побуждений похитили вверенное им чужое имущество, принадлежащее "Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", с использованием своего служебного положения, причинив ущерб фонду и его учредителю - министерству строительства и ЖКХ Калининградской области.
Собеседница агентства отметила, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел все обстоятельства, но избрал более мягкую меру пресечения - домашний арест.
Туркину запрещено покидать жилище, общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать Интернет за исключением вызова экстренных служб.
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