Гендиректора фонда капремонта Калининграда арестовали по делу о растрате
Директора фонда капремонта Калининграда отправили под домашний арест за растрату
© Фото : Фонд капитального ремонта Калининградской Области/ВКонтактеОлег Туркин
© Фото : Фонд капитального ремонта Калининградской Области/ВКонтакте
Олег Туркин. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил до 19 августа под домашний арест генерального директора областного фонда капитального ремонта Олега Туркина, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
"Постановлением суда подозреваемому Туркину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 августа 2024 года. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе
Как полагает следствие, гендиректор и иные лица, действуя умышленно и организованной группой, из корыстных побуждений похитили вверенное им чужое имущество, принадлежащее "Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", с использованием своего служебного положения, причинив ущерб фонду и его учредителю - министерству строительства и ЖКХ Калининградской области.
Собеседница агентства отметила, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел все обстоятельства, но избрал более мягкую меру пресечения - домашний арест.
Туркину запрещено покидать жилище, общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать Интернет за исключением вызова экстренных служб.