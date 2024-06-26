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Мелони не ответила на звонки греческого посредника, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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13:50 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/italiya-1955575289.html
Мелони не ответила на звонки греческого посредника, сообщили СМИ
Мелони не ответила на звонки греческого посредника, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Мелони не ответила на звонки греческого посредника, сообщили СМИ
Премьер Италии Джорджа Мелони, раздраженная переговорами по распределению постов в обновленном руководстве ЕС, не ответила на звонки греческого коллеги... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:50
2024-06-26T13:50
италия
джорджа мелони
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
в мире
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РИМ, 26 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, раздраженная переговорами по распределению постов в обновленном руководстве ЕС, не ответила на звонки греческого коллеги Кириакоса Мицотакиса, который пытался выступить как посредник, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники. Мицотакис должен был проинформировать Мелони о достигнутых договоренностях и, "по сути, подтвердить ей, что она была исключена, что ее слово не имело никакого значения за столом лидеров". Как отмечает Stampa, ранее Мелони, которая входит в партию "Европейских консерваторов и реформистов", подтвердила согласие на второй мандат Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии в обмен на конкретные встречные предложения. "Сказать, что Джорджа Мелони сильно раздражена произошедшим, значит упустить всю глубину личного и политического гнева, который ее сотрудники передают в эти часы", - пишет Stampa. Исключение Мелони из переговоров, как пишет издание, ведет ее к оценке другой стратегии, которая может вылиться в решение воздержаться при предстоящем в Брюсселе голосовании на заседании Европейского совета. Урсула Фон дер Ляйен претендует на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Для переизбрания лидеры стран ЕС должны предложить ее кандидатуру для голосования на пленарной сессии нового состава Европарламента, где ей будет необходимо получить минимум 361 голос от депутатов.
https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html
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италия, джорджа мелони, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, в мире
Италия, Джорджа Мелони, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, В мире
Мелони не ответила на звонки греческого посредника, сообщили СМИ

Stampa: Мелони не ответила на звонки греческого посредника Мицотакиса

© AFP 2024 / TIZIANA FABIПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AFP 2024 / TIZIANA FABI
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 26 июн - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, раздраженная переговорами по распределению постов в обновленном руководстве ЕС, не ответила на звонки греческого коллеги Кириакоса Мицотакиса, который пытался выступить как посредник, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники.
Мицотакис должен был проинформировать Мелони о достигнутых договоренностях и, "по сути, подтвердить ей, что она была исключена, что ее слово не имело никакого значения за столом лидеров". Как отмечает Stampa, ранее Мелони, которая входит в партию "Европейских консерваторов и реформистов", подтвердила согласие на второй мандат Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии в обмен на конкретные встречные предложения.
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"Сказать, что Джорджа Мелони сильно раздражена произошедшим, значит упустить всю глубину личного и политического гнева, который ее сотрудники передают в эти часы", - пишет Stampa.
Исключение Мелони из переговоров, как пишет издание, ведет ее к оценке другой стратегии, которая может вылиться в решение воздержаться при предстоящем в Брюсселе голосовании на заседании Европейского совета.
Урсула Фон дер Ляйен претендует на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Для переизбрания лидеры стран ЕС должны предложить ее кандидатуру для голосования на пленарной сессии нового состава Европарламента, где ей будет необходимо получить минимум 361 голос от депутатов.
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