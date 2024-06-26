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Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России - РИА Новости, 26.06.2024
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17:39 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/istoriya-1955658448.html
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России - РИА Новости, 26.06.2024
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России
Все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) министр юстиции РФ РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:39
2024-06-26T17:39
россия
константин чуйченко
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "По сути дела, все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством", - сказал Чуйченко на открытии выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность". Стенды экспозиции впервые экспонируются на ПМЮФ. Выставка открылась в партнерстве с Российским историческим обществом, фондом "История Отечества" и Госфильмофондом России. Здесь представлены редкие документы, фотографии, рисунки, кадры кинохроники. Хронологические рамки выставки охватывают период с XVI века, времени становления централизованного Российского государства, до наших дней. Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 26 по 28 июня.
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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россия, константин чуйченко, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Константин Чуйченко, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России

Чуйченко: ключевые события истории России связаны с иностранным вмешательством

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"По сути дела, все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством", - сказал Чуйченко на открытии выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Германия готова пойти на историческое преступление ради России
Вчера, 08:00
Стенды экспозиции впервые экспонируются на ПМЮФ. Выставка открылась в партнерстве с Российским историческим обществом, фондом "История Отечества" и Госфильмофондом России. Здесь представлены редкие документы, фотографии, рисунки, кадры кинохроники.
Хронологические рамки выставки охватывают период с XVI века, времени становления централизованного Российского государства, до наших дней.
Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 26 по 28 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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2 июня, 08:00
 
РоссияКонстантин ЧуйченкоОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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