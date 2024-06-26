https://ria.ru/20240626/istoriya-1955658448.html
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России - РИА Новости, 26.06.2024
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России
Все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) министр юстиции РФ РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:39
2024-06-26T17:39
2024-06-26T17:39
россия
константин чуйченко
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "По сути дела, все ключевые события российской истории связаны с иностранным вмешательством", - сказал Чуйченко на открытии выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность". Стенды экспозиции впервые экспонируются на ПМЮФ. Выставка открылась в партнерстве с Российским историческим обществом, фондом "История Отечества" и Госфильмофондом России. Здесь представлены редкие документы, фотографии, рисунки, кадры кинохроники. Хронологические рамки выставки охватывают период с XVI века, времени становления централизованного Российского государства, до наших дней. Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 26 по 28 июня.
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин чуйченко, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Константин Чуйченко, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Министр юстиции рассказал об иностранном влиянии на историю России
Чуйченко: ключевые события истории России связаны с иностранным вмешательством