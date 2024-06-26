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Инфляция в России на 24 июня составила 8,61 процента в годовом выражении - РИА Новости, 26.06.2024
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19:24 26.06.2024 (обновлено: 19:28 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/inflyatsiya--1955686880.html
Инфляция в России на 24 июня составила 8,61 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 24 июня составила 8,61 процента в годовом выражении - РИА Новости, 26.06.2024
Инфляция в России на 24 июня составила 8,61 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:24
2024-06-26T19:28
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На 17 июня, по оценке министерства, инфляция составляла 8,46% год к году. Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию - на 1,4%, на остальные продукты питания - на 0,15%). "Снизились темпы роста цен на говядину, подешевела свинина, продолжилась дефляция на яйца, макаронные и крупяные изделия", - пишет министерство. В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,3%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Инфляция в России на 24 июня составила 8,61 процента в годовом выражении

Минэкономразвития: инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На 17 июня, по оценке министерства, инфляция составляла 8,46% год к году.
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Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,22%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%.
Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 18 по 24 июня выросли на 0,25% (на плодоовощную продукцию - на 1,4%, на остальные продукты питания - на 0,15%).
"Снизились темпы роста цен на говядину, подешевела свинина, продолжилась дефляция на яйца, макаронные и крупяные изделия", - пишет министерство.
В сегменте непродовольственных товаров цены за период 18-24 июня выросли на 0,15% на фоне роста цен на электро- и бытовые приборы. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,3%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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