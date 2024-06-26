https://ria.ru/20240626/grazhdanstvo-1955615983.html

"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети

"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2024

"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети

Пользователи социальной сети Х раскритиковали новое решение правительства Германии, по которому заявители на немецкое гражданство должны признавать право... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:15

2024-06-26T16:15

2024-06-26T16:15

в мире

германия

израиль

украина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали новое решение правительства Германии, по которому заявители на немецкое гражданство должны признавать право Израиля на существование.По данным издания Financial Times, такой закон вступил в силу в стране со вторника. Уточняется, что он вызван растущим антисемитизм и антииммигрантские настроения в стране. При этом, министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что жители, не разделяющие ценности страны не могут получить немецкий паспорт."Израиль стал частью Германии? Почему это требование предъявляют к ее жителям?" — удивился пользователь с ником Now Black Is......."Что? Должны ли они также скандировать "свободу Палестине?" — возмутился Chen Weihua."Им также нужно подтвердить "поддержку" Украины?" — сыронизировал gd.shepherd3."Вау, второй раз та же ошибка", — отметил Moo K.Иностранцы могут пройти процесс натурализации в Германии за семь лет, при этом администрация канцлера Олафа Шольца пообещала сократить этот период до пяти лет.

https://ria.ru/20240603/bild-1950225811.html

германия

израиль

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в мире, германия, израиль, украина