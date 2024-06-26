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"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2024
"Израиль стал частью Германии?" Решение ФРГ разозлило пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали новое решение правительства Германии, по которому заявители на немецкое гражданство должны признавать право... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:15
2024-06-26T16:15
2024-06-26T16:15
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали новое решение правительства Германии, по которому заявители на немецкое гражданство должны признавать право Израиля на существование.По данным издания Financial Times, такой закон вступил в силу в стране со вторника. Уточняется, что он вызван растущим антисемитизм и антииммигрантские настроения в стране. При этом, министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что жители, не разделяющие ценности страны не могут получить немецкий паспорт."Израиль стал частью Германии? Почему это требование предъявляют к ее жителям?" — удивился пользователь с ником Now Black Is......."Что? Должны ли они также скандировать "свободу Палестине?" — возмутился Chen Weihua."Им также нужно подтвердить "поддержку" Украины?" — сыронизировал gd.shepherd3."Вау, второй раз та же ошибка", — отметил Moo K.Иностранцы могут пройти процесс натурализации в Германии за семь лет, при этом администрация канцлера Олафа Шольца пообещала сократить этот период до пяти лет.
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В мире, Германия, Израиль, Украина