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Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой - РИА Новости, 26.06.2024
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13:28 26.06.2024 (обновлено: 13:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/granitsa-1955570548.html
Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой
Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой - РИА Новости, 26.06.2024
Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой
Очередь из 100 грузовиков сохраняется на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня берет вдвое меньше автомобилей, чем позволяют мощности пропускного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:28
2024-06-26T13:30
в мире
литва
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Очередь из 100 грузовиков сохраняется на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня берет вдвое меньше автомобилей, чем позволяют мощности пропускного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. "Очередь на границе сохраняется. На выезд из Калининградской области находится 80 транспортных средств, 25 - на нейтральной полосе. Всего снова 100. Литовская сторона приняла за сутки 74 грузовика, хотя мощности пункта пропуска позволяют взять 150. Плюс с 03:00 ( 04:00 мск) до 05:00 (06:00 мск) они приняли всего один автомобиль", - сказали в пресс-службе. Как говорится в Telegram-канале МАПП "Чернышевское", отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 23 часа. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html
https://ria.ru/20240509/nato-1944860115.html
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в мире, литва, калининград, калининградская область, росгранстрой
В мире, Литва, Калининград, Калининградская область, Росгранстрой
Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой

На границе Калининграда и Литвы сохраняется очередь из ста грузовиков

© Фото : Калининградская областная таможня/ВКонтактеСитуация на таможенном посте МАПП Чернышевское на границе с Литвой
Ситуация на таможенном посте МАПП Чернышевское на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Калининградская областная таможня/ВКонтакте
Ситуация на таможенном посте МАПП Чернышевское на границе с Литвой. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Очередь из 100 грузовиков сохраняется на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня берет вдвое меньше автомобилей, чем позволяют мощности пропускного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
"Очередь на границе сохраняется. На выезд из Калининградской области находится 80 транспортных средств, 25 - на нейтральной полосе. Всего снова 100. Литовская сторона приняла за сутки 74 грузовика, хотя мощности пункта пропуска позволяют взять 150. Плюс с 03:00 ( 04:00 мск) до 05:00 (06:00 мск) они приняли всего один автомобиль", - сказали в пресс-службе.
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Как говорится в Telegram-канале МАПП "Чернышевское", отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 23 часа.
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
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