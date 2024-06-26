https://ria.ru/20240626/granitsa-1955570548.html

Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой

Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой - РИА Новости, 26.06.2024

Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой

Очередь из 100 грузовиков сохраняется на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня берет вдвое меньше автомобилей, чем позволяют мощности пропускного... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:28

2024-06-26T13:28

2024-06-26T13:30

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КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Очередь из 100 грузовиков сохраняется на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня берет вдвое меньше автомобилей, чем позволяют мощности пропускного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. "Очередь на границе сохраняется. На выезд из Калининградской области находится 80 транспортных средств, 25 - на нейтральной полосе. Всего снова 100. Литовская сторона приняла за сутки 74 грузовика, хотя мощности пункта пропуска позволяют взять 150. Плюс с 03:00 ( 04:00 мск) до 05:00 (06:00 мск) они приняли всего один автомобиль", - сказали в пресс-службе. Как говорится в Telegram-канале МАПП "Чернышевское", отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 23 часа. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html

https://ria.ru/20240509/nato-1944860115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, калининград, калининградская область, росгранстрой