Калининградская таможня рассказала о ситуации на границе с Литвой
На границе Калининграда и Литвы сохраняется очередь из ста грузовиков
© Фото : Калининградская областная таможня/ВКонтактеСитуация на таможенном посте МАПП Чернышевское на границе с Литвой
Ситуация на таможенном посте МАПП Чернышевское на границе с Литвой. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Очередь из 100 грузовиков сохраняется на границе Калининграда с Литвой, литовская таможня берет вдвое меньше автомобилей, чем позволяют мощности пропускного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
"Очередь на границе сохраняется. На выезд из Калининградской области находится 80 транспортных средств, 25 - на нейтральной полосе. Всего снова 100. Литовская сторона приняла за сутки 74 грузовика, хотя мощности пункта пропуска позволяют взять 150. Плюс с 03:00 ( 04:00 мск) до 05:00 (06:00 мск) они приняли всего один автомобиль", - сказали в пресс-службе.
Как говорится в Telegram-канале МАПП "Чернышевское", отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 23 часа.
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.