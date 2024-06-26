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В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма - РИА Новости, 26.06.2024
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:44
2024-06-26T10:44
2024-06-26T10:44
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении.
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Севастополь, Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект о Дне воссоединения Крыма и Севастополя