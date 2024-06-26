Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/gosduma-1955516968.html
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма - РИА Новости, 26.06.2024
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:44
2024-06-26T10:44
севастополь
россия
единая россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/kontsert-1934169723.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, единая россия, госдума рф, политика
Севастополь, Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект о Дне воссоединения Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении.
Зрители на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Гимн на Красной площади: Москва отметила годовщину присоединения Крыма
19 марта, 13:57
 
СевастопольРоссияЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала