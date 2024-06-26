https://ria.ru/20240626/gosduma-1955516968.html

В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма

В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма - РИА Новости, 26.06.2024

В Госдуму внесли проект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:44

2024-06-26T10:44

2024-06-26T10:44

севастополь

россия

единая россия

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политика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщили в Telegram-канале ЕР. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении.

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севастополь, россия, единая россия, госдума рф, политика