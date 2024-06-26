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Стало известно, на сколько увеличивается госдолг США каждые сто дней - РИА Новости, 26.06.2024
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01:23 26.06.2024 (обновлено: 02:31 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/gosdolg-1955468922.html
Стало известно, на сколько увеличивается госдолг США каждые сто дней
Стало известно, на сколько увеличивается госдолг США каждые сто дней - РИА Новости, 26.06.2024
Стало известно, на сколько увеличивается госдолг США каждые сто дней
Госдолг США увеличивается на один триллион долларов каждые 100 дней, при этом центробанки других стран сокращают свои вложения в американские облигации или... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:23
2024-06-26T02:31
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госдолг США увеличивается на один триллион долларов каждые 100 дней, при этом центробанки других стран сокращают свои вложения в американские облигации или вовсе отказываются от них, отдавая предпочтение золоту, говорится в исследовании Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости. "Американский госдолг, превысивший 34 триллиона долларов, увеличивается примерно на 1 триллион долларов каждые 100 дней. Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание. В последнем квартале 2023 года сумма квартальных расходов на выплату процентов по долгу превысила 1 триллион долларов. Как сообщило бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону", - говорится в документе. Для сравнения: общий объем госдолга РФ не превышает 26 триллионов рублей, а общий объем заимствований в ближайшие три года планируется в районе 4 триллионов рублей в год. При этом эксперты отмечают, что объем размещения американских облигаций будет расти. "В преддверии президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года, сокращение расходов маловероятно", - уточняют авторы. При этом спрос на государственные облигации США не поспевает за ростом рынка. "В последние два года мировые центробанки меньше покупают или даже выходят из американских долговых бумаг", - отмечается в докладе. Даже крупнейший иностранный держатель трежерис - Япония - может начать их продажу. Страна может столкнуться с необходимостью интервенций на валютном рынке с целью укрепления иены, для чего будут необходимы доллары, поясняют авторы. Остальные страны, выбирая инструменты для хранения резервов, отдают предпочтение золоту. "Введение США и Европейским союзом санкций в отношении России заставило ЦБ многих стран пересмотреть подход к резервным активам и повысило привлекательность вложений в золото", - говорится в документе. В первом квартале 2024 года чистый спрос центробанков на золото составил 290 тонн — это наибольший показатель для начала года за всю историю наблюдений. Крупнейшими покупателями драгметалла были Китай, Турция и Индия. "При сохранении геополитической неопределенности и высокой инфляции в ближайшие годы доля золота в международных резервах продолжит расти, особенно у стран с развивающейся экономикой", - прогнозируют эксперты.
https://ria.ru/20240625/gosdolg-1955209645.html
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сша, россия, конгресс сша, в мире
США, Россия, Конгресс США, В мире
Стало известно, на сколько увеличивается госдолг США каждые сто дней

Росконгресс: госдолг США каждые сто дней растет на триллион долларов

© AP Photo / Emrah GurelБанкноты 50 долларов США
Банкноты 50 долларов США - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Банкноты 50 долларов США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госдолг США увеличивается на один триллион долларов каждые 100 дней, при этом центробанки других стран сокращают свои вложения в американские облигации или вовсе отказываются от них, отдавая предпочтение золоту, говорится в исследовании Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Американский госдолг, превысивший 34 триллиона долларов, увеличивается примерно на 1 триллион долларов каждые 100 дней. Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание. В последнем квартале 2023 года сумма квартальных расходов на выплату процентов по долгу превысила 1 триллион долларов. Как сообщило бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону", - говорится в документе.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Стало известно, какие страны G20 сильнее всего снизили госдолг
Вчера, 04:23
Для сравнения: общий объем госдолга РФ не превышает 26 триллионов рублей, а общий объем заимствований в ближайшие три года планируется в районе 4 триллионов рублей в год.
При этом эксперты отмечают, что объем размещения американских облигаций будет расти. "В преддверии президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года, сокращение расходов маловероятно", - уточняют авторы.
При этом спрос на государственные облигации США не поспевает за ростом рынка. "В последние два года мировые центробанки меньше покупают или даже выходят из американских долговых бумаг", - отмечается в докладе. Даже крупнейший иностранный держатель трежерис - Япония - может начать их продажу. Страна может столкнуться с необходимостью интервенций на валютном рынке с целью укрепления иены, для чего будут необходимы доллары, поясняют авторы.
Остальные страны, выбирая инструменты для хранения резервов, отдают предпочтение золоту. "Введение США и Европейским союзом санкций в отношении России заставило ЦБ многих стран пересмотреть подход к резервным активам и повысило привлекательность вложений в золото", - говорится в документе.
В первом квартале 2024 года чистый спрос центробанков на золото составил 290 тонн — это наибольший показатель для начала года за всю историю наблюдений. Крупнейшими покупателями драгметалла были Китай, Турция и Индия. "При сохранении геополитической неопределенности и высокой инфляции в ближайшие годы доля золота в международных резервах продолжит расти, особенно у стран с развивающейся экономикой", - прогнозируют эксперты.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
3 мая, 20:46
 
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