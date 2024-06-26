Стало известно, на сколько увеличивается госдолг США каждые сто дней
Росконгресс: госдолг США каждые сто дней растет на триллион долларов
© AP Photo / Emrah GurelБанкноты 50 долларов США
© AP Photo / Emrah Gurel
Банкноты 50 долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госдолг США увеличивается на один триллион долларов каждые 100 дней, при этом центробанки других стран сокращают свои вложения в американские облигации или вовсе отказываются от них, отдавая предпочтение золоту, говорится в исследовании Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Американский госдолг, превысивший 34 триллиона долларов, увеличивается примерно на 1 триллион долларов каждые 100 дней. Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание. В последнем квартале 2023 года сумма квартальных расходов на выплату процентов по долгу превысила 1 триллион долларов. Как сообщило бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону", - говорится в документе.
Для сравнения: общий объем госдолга РФ не превышает 26 триллионов рублей, а общий объем заимствований в ближайшие три года планируется в районе 4 триллионов рублей в год.
При этом эксперты отмечают, что объем размещения американских облигаций будет расти. "В преддверии президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года, сокращение расходов маловероятно", - уточняют авторы.
При этом спрос на государственные облигации США не поспевает за ростом рынка. "В последние два года мировые центробанки меньше покупают или даже выходят из американских долговых бумаг", - отмечается в докладе. Даже крупнейший иностранный держатель трежерис - Япония - может начать их продажу. Страна может столкнуться с необходимостью интервенций на валютном рынке с целью укрепления иены, для чего будут необходимы доллары, поясняют авторы.
Остальные страны, выбирая инструменты для хранения резервов, отдают предпочтение золоту. "Введение США и Европейским союзом санкций в отношении России заставило ЦБ многих стран пересмотреть подход к резервным активам и повысило привлекательность вложений в золото", - говорится в документе.
В первом квартале 2024 года чистый спрос центробанков на золото составил 290 тонн — это наибольший показатель для начала года за всю историю наблюдений. Крупнейшими покупателями драгметалла были Китай, Турция и Индия. "При сохранении геополитической неопределенности и высокой инфляции в ближайшие годы доля золота в международных резервах продолжит расти, особенно у стран с развивающейся экономикой", - прогнозируют эксперты.