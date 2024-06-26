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Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания - РИА Новости, 26.06.2024
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08:00 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/gosavtoinspektsiya-1955152058.html
Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания
Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания - РИА Новости, 26.06.2024
Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания
За прошедший год в отношении иностранных водителей было вынесено 2,4 миллиона постановлений о наложении административного штрафа за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:00
2024-06-26T08:00
россия
автомобили
штрафы
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За прошедший год в отношении иностранных водителей было вынесено 2,4 миллиона постановлений о наложении административного штрафа за нарушение правил дорожного движения, это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в ведомстве.78% штрафов уже взысканы. Около 16 тысяч водителей-иностранцев в 2023 году на основе материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, были лишены права управления транспортными средствами по решению судов.В первом квартале 2024 года в отношении таких водителей было вынесено 489 тысяч постановлений, исполнено почти две трети из них. Права управления транспортным средством с января по апрель лишены 1,6 тысячи иностранцев. Почти 800 водителей-иностранцев в 2023 году получили штрафы за то, что не уплатили предыдущие, 1 461 водитель — в этом году.В отношении владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других государствах и передвигающихся по дорогам России, в 2023 году вынесено 357,1 тысячи постановлений о наложении административного штрафа. Значительная часть из них уже уплачены."Независимо от того, какое правонарушение было совершено на дороге, оно не останется безнаказанным. Это в полной мере касается и российских водителей, и иностранных. Так работает принцип неотвратимости наказания. Как и прежде, значительная часть нарушений фиксируются в автоматическом режиме. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции в ходе повседневной службы останавливают автомобили с иностранными номерами — проверяют ранее совершенные водителем правонарушения", - объяснил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Он добавил, что данные направляются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где выносятся постановления о назначении штрафов.В ведомстве напомнили, что на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) владельцы транспортных средств с иностранными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями о штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и оплатить их удобным способом."В случае, если административный штраф таким водителем оплачен не будет, к иностранному гражданину применят ограничительные меры, запрет въезда на территорию России — одна из самых строгих", — обозначили в Госавтоинспекции МВД России.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://radiosputnik.ru/20240602/1950024486.html
https://ria.ru/20240614/deti-voditeli-1952015477.html
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россия, автомобили, штрафы
Россия, Автомобили, Штрафы

Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания

© Фото : ГУОБДД МВД РоссииГосавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания
Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ГУОБДД МВД России
Госавтоинспекция напомнила водителям-иностранцам о неотвратимости наказания
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За прошедший год в отношении иностранных водителей было вынесено 2,4 миллиона постановлений о наложении административного штрафа за нарушение правил дорожного движения, это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в ведомстве.
78% штрафов уже взысканы. Около 16 тысяч водителей-иностранцев в 2023 году на основе материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, были лишены права управления транспортными средствами по решению судов.
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В первом квартале 2024 года в отношении таких водителей было вынесено 489 тысяч постановлений, исполнено почти две трети из них. Права управления транспортным средством с января по апрель лишены 1,6 тысячи иностранцев. Почти 800 водителей-иностранцев в 2023 году получили штрафы за то, что не уплатили предыдущие, 1 461 водитель — в этом году.
В отношении владельцев транспортных средств, зарегистрированных в других государствах и передвигающихся по дорогам России, в 2023 году вынесено 357,1 тысячи постановлений о наложении административного штрафа. Значительная часть из них уже уплачены.
"Независимо от того, какое правонарушение было совершено на дороге, оно не останется безнаказанным. Это в полной мере касается и российских водителей, и иностранных. Так работает принцип неотвратимости наказания. Как и прежде, значительная часть нарушений фиксируются в автоматическом режиме. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции в ходе повседневной службы останавливают автомобили с иностранными номерами — проверяют ранее совершенные водителем правонарушения", - объяснил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.
Он добавил, что данные направляются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где выносятся постановления о назначении штрафов.
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В ведомстве напомнили, что на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) владельцы транспортных средств с иностранными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями о штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и оплатить их удобным способом.
"В случае, если административный штраф таким водителем оплачен не будет, к иностранному гражданину применят ограничительные меры, запрет въезда на территорию России — одна из самых строгих", — обозначили в Госавтоинспекции МВД России.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
РоссияАвтомобилиШтрафы
 
 
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