https://ria.ru/20240626/gibel-1955655767.html

Женщина, погибшая в BMW, была специалистом по позитивному сознанию

Женщина, погибшая в BMW, была специалистом по позитивному сознанию - РИА Новости, 26.06.2024

Женщина, погибшая в BMW, была специалистом по позитивному сознанию

Погибшая пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, была предпринимательницей и специалистом по позитивной трансформации сознания,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:30

2024-06-26T17:30

2024-06-26T17:30

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Погибшая пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, была предпринимательницей и специалистом по позитивной трансформации сознания, следует из ее социальных сетей. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшую пассажирку звали Екатериной Корниловой. Согласно данным соцсети Екатерины, она родом из Перми. До 2004 года семь лет работала на химическом предприятии. Впоследствии стала называть себя предпринимателем, "сетевиком", специалистом позитивной трансформации сознания, мастером фен-шуя и организатором закрытой школы по работе с энергией "ИньЯн". Корнилова также презентовала собственную книгу "Отпуск длиною в жизнь", а в 2023 году анонсировала открытие "Бутика здоровья". Ранее близкий друг погибшего рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, в салоне был ее сын от другого мужчины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.

https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html

https://radiosputnik.ru/20240524/moskva-1948251415.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

краснодар

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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев