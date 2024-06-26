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Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах - РИА Новости, 26.06.2024
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18:24 26.06.2024 (обновлено: 18:39 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955672912.html
Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах
Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах - РИА Новости, 26.06.2024
Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп повторил обещание в случае победы на ноябрьских выборах вернуть на родину из российской тюрьмы обвиняемого в РФ в шпионаже... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:24
2024-06-26T18:39
в мире
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
дональд трамп
пол уилан
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп повторил обещание в случае победы на ноябрьских выборах вернуть на родину из российской тюрьмы обвиняемого в РФ в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича еще до своей потенциальной инаугурации в январе следующего года. В Екатеринбурге в среду начался суд над сотрудником Wall Street Journal, который, по версии следствия, собирал по заданию ЦРУ секретную информацию об оборонном предприятии "Уралвагонзавод". "Эван Гершкович... выйдет на свободу до того, как я вступлю в должность, если я выиграю выборы 5 ноября", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности", - добавил он. Сам Гершкович обвинения отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж. США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.
https://ria.ru/20240626/peskov-1955565897.html
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в мире, россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дональд трамп, пол уилан, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Дональд Трамп, Пол Уилан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах

Трамп пообещал освободить журналиста из США Гершковича, если выиграет выборы

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп повторил обещание в случае победы на ноябрьских выборах вернуть на родину из российской тюрьмы обвиняемого в РФ в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича еще до своей потенциальной инаугурации в январе следующего года.
В Екатеринбурге в среду начался суд над сотрудником Wall Street Journal, который, по версии следствия, собирал по заданию ЦРУ секретную информацию об оборонном предприятии "Уралвагонзавод".
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича
Вчера, 13:12
"Эван Гершкович... выйдет на свободу до того, как я вступлю в должность, если я выиграю выборы 5 ноября", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
"Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности", - добавил он.
Сам Гершкович обвинения отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж. США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем
Вчера, 13:09
 
В миреРоссияСШАЕкатеринбургЭван ГершковичДональд ТрампПол УиланЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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