https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955672912.html

Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах

Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах - РИА Новости, 26.06.2024

Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп повторил обещание в случае победы на ноябрьских выборах вернуть на родину из российской тюрьмы обвиняемого в РФ в шпионаже... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:24

2024-06-26T18:24

2024-06-26T18:39

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сша

екатеринбург

эван гершкович

дональд трамп

пол уилан

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп повторил обещание в случае победы на ноябрьских выборах вернуть на родину из российской тюрьмы обвиняемого в РФ в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича еще до своей потенциальной инаугурации в январе следующего года. В Екатеринбурге в среду начался суд над сотрудником Wall Street Journal, который, по версии следствия, собирал по заданию ЦРУ секретную информацию об оборонном предприятии "Уралвагонзавод". "Эван Гершкович... выйдет на свободу до того, как я вступлю в должность, если я выиграю выборы 5 ноября", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности", - добавил он. Сам Гершкович обвинения отвергает, а госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого лица, равно как и Полу Уилану, который отбывает в России многолетний срок за шпионаж. США пытаются согласовать с Россией обменную сделку для освобождения Гершковича и Уилана.

https://ria.ru/20240626/peskov-1955565897.html

https://ria.ru/20240626/peskov-1955564904.html

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в мире, россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дональд трамп, пол уилан, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод