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Суд продолжит рассмотрение дела журналиста Гершковича в августе - РИА Новости, 26.06.2024
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11:54 26.06.2024 (обновлено: 12:02 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955537413.html
Суд продолжит рассмотрение дела журналиста Гершковича в августе
Суд продолжит рассмотрение дела журналиста Гершковича в августе - РИА Новости, 26.06.2024
Суд продолжит рассмотрение дела журналиста Гершковича в августе
Свердловский областной суд 13 августа продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:54
2024-06-26T12:02
эван гершкович
сша
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд 13 августа продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили журналистам в пресс-службе суда."Следующее заседание назначено на 13 августа", - сказала пресс-секретарь.Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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эван гершкович, сша, россия
Эван Гершкович, США, Россия
Суд продолжит рассмотрение дела журналиста Гершковича в августе

Суд 13 августа продолжит рассмотрение дела журналиста WSJ Гершковича

© РИА НовостиАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
© РИА Новости
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд 13 августа продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
«
"Следующее заседание назначено на 13 августа", - сказала пресс-секретарь.
Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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