https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955500211.html

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича

В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:26

2024-06-26T09:26

2024-06-26T12:31

сша

россия

свердловская область

эван гершкович

центральное разведывательное управление (цру)

уралвагонзавод

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955514461_0:0:634:357_1920x0_80_0_0_b5b9f22c751e8c42c80666fd6c966a11.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, приехали также генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Заседание проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили только на 15 минут для протокольной съемки.Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По версии следствия, он собирал в Свердловской области секретную информацию о выпуске и ремонте военной техники на "Уралвагонзаводе". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Гершковича взяли с поличным.Ему предъявили обвинения в шпионаже. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html

сша

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, свердловская область, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод, происшествия, екатеринбург