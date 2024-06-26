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Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024
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09:26 26.06.2024 (обновлено: 12:31 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955500211.html
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича
В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:26
2024-06-26T12:31
сша
россия
свердловская область
эван гершкович
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, приехали также генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Заседание проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили только на 15 минут для протокольной съемки.Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По версии следствия, он собирал в Свердловской области секретную информацию о выпуске и ремонте военной техники на "Уралвагонзаводе". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Гершковича взяли с поличным.Ему предъявили обвинения в шпионаже. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
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сша
россия
свердловская область
екатеринбург
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сша, россия, свердловская область, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод, происшествия, екатеринбург
США, Россия, Свердловская область, Эван Гершкович, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод, Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича

Свердловский областной суд начал рассмотрение дела журналиста WSJ Гершковича

© РИА НовостиАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024
© РИА Новости
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости.
В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, приехали также генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Заседание проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили только на 15 минут для протокольной съемки.
Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По версии следствия, он собирал в Свердловской области секретную информацию о выпуске и ремонте военной техники на "Уралвагонзаводе". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Гершковича взяли с поличным.
Ему предъявили обвинения в шпионаже. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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СШАРоссияСвердловская областьЭван ГершковичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УралвагонзаводПроисшествияЕкатеринбург
 
 
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