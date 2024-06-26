https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955500211.html
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича - РИА Новости, 26.06.2024
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича
В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:26
2024-06-26T09:26
2024-06-26T12:31
сша
россия
свердловская область
эван гершкович
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Свердловском областном суде начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, приехали также генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян. Заседание проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ пустили только на 15 минут для протокольной съемки.Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По версии следствия, он собирал в Свердловской области секретную информацию о выпуске и ремонте военной техники на "Уралвагонзаводе". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Гершковича взяли с поличным.Ему предъявили обвинения в шпионаже. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, свердловская область, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод, происшествия, екатеринбург
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Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича
Свердловский областной суд начал рассмотрение дела журналиста WSJ Гершковича