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Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024
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09:24 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955499606.html
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем
Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:24
2024-06-26T09:24
сша
свердловская область
россия
эван гершкович
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости. В Свердловский областной суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства Майкл Дарбинян. Заседание пройдёт в закрытом режиме. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки. По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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сша
свердловская область
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сша, свердловская область, россия, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод, происшествия
США, Свердловская область, Россия, Эван Гершкович, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод, Происшествия
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

Генконсул и вице-консул США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эван Гершкович. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости.
В Свердловский областной суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства Майкл Дарбинян. Заседание пройдёт в закрытом режиме.
В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки.
По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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СШАСвердловская областьРоссияЭван ГершковичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УралвагонзаводПроисшествия
 
 
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