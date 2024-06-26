https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955499606.html
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем
Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:24
2024-06-26T09:24
2024-06-26T09:24
сша
свердловская область
россия
эван гершкович
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости. В Свердловский областной суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства Майкл Дарбинян. Заседание пройдёт в закрытом режиме. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки. По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, свердловская область, россия, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод, происшествия
США, Свердловская область, Россия, Эван Гершкович, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод, Происшествия
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем
Генконсул и вице-консул США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем