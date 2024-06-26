https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955499606.html

Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024

Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:24

2024-06-26T09:24

2024-06-26T09:24

сша

свердловская область

россия

эван гершкович

центральное разведывательное управление (цру)

уралвагонзавод

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости. В Свердловский областной суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства Майкл Дарбинян. Заседание пройдёт в закрытом режиме. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки. По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html

сша

свердловская область

россия

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Ольга Фомченкова

сша, свердловская область, россия, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод, происшествия