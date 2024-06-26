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Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.06.2024
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08:44 26.06.2024 (обновлено: 09:27 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955491936.html
Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге
Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.06.2024
Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге
Американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Свердловский областной суд для первого заседания по делу о шпионаже, передает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:44
2024-06-26T09:27
россия
сша
свердловская область
эван гершкович
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
уралвагонзавод
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Свердловский областной суд для первого заседания по делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки. Дело Гершковича рассматривает судья Андрей Минеев, который 20 июня приступил к процессу над гражданкой РФ и США Ксенией Карелиной, обвиняемой в госизмене. По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным. "Уралвагонзавод" входит в структуру "Ростеха", США в июне внесли предприятие в санкционные списки.
https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html
россия
сша
свердловская область
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россия, сша, свердловская область, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уралвагонзавод, происшествия, екатеринбург
Россия, США, Свердловская область, Эван Гершкович, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Уралвагонзавод, Происшествия, Екатеринбург
Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге

Журналиста WSJ Гершковича доставили в Свердловский областной суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эван Гершкович. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Свердловский областной суд для первого заседания по делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.
В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки.
Дело Гершковича рассматривает судья Андрей Минеев, который 20 июня приступил к процессу над гражданкой РФ и США Ксенией Карелиной, обвиняемой в госизмене.
По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
"Уралвагонзавод" входит в структуру "Ростеха", США в июне внесли предприятие в санкционные списки.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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РоссияСШАСвердловская областьЭван ГершковичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УралвагонзаводПроисшествияЕкатеринбург
 
 
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