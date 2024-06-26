https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955491936.html

Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге

Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.06.2024

Гершковича доставили в суд в Екатеринбурге

Американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Свердловский областной суд для первого заседания по делу о шпионаже, передает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:44

2024-06-26T08:44

2024-06-26T09:27

россия

сша

свердловская область

эван гершкович

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

уралвагонзавод

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Свердловский областной суд для первого заседания по делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки. Дело Гершковича рассматривает судья Андрей Минеев, который 20 июня приступил к процессу над гражданкой РФ и США Ксенией Карелиной, обвиняемой в госизмене. По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным. "Уралвагонзавод" входит в структуру "Ростеха", США в июне внесли предприятие в санкционные списки.

https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html

россия

сша

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, свердловская область, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уралвагонзавод, происшествия, екатеринбург