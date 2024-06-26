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В АдГ призвали Шольца не превращать страну в военный форпост НАТО
В АдГ призвали Шольца не превращать страну в военный форпост НАТО - РИА Новости, 26.06.2024
В АдГ призвали Шольца не превращать страну в военный форпост НАТО
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать мирные переговоры по Украине, а не... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:50
2024-06-26T17:50
2024-06-26T17:50
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать мирные переговоры по Украине, а не превращать страну в военный форпост НАТО. "Вы нас всё больше делаете его (НАТО - ред.) военным форпостом. Используйте лучше председательство (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана в Совете ЕС и пригласите все воюющие стороны на мирные переговоры в Германию. Это было бы признаком суверенитета", - сказал Крупалла, выступая в парламенте Германии после речи Шольца. Кроме того, сопредседатель АдГ задался риторическим вопросом, почему союзники Германии по НАТО не помогают в расследовании террористических атак на критическую инфраструктуру страны. Судя по всему, Крупалла имел в виду взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
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в мире, германия, украина, венгрия, тино крупалла, олаф шольц, виктор орбан, нато, евросоюз, северный поток
В мире, Германия, Украина, Венгрия, Тино Крупалла, Олаф Шольц, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Северный поток
В АдГ призвали Шольца не превращать страну в военный форпост НАТО
Сопредседатель АдГ призвал Шольца не превращать страну в военный форпост НАТО