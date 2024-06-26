https://ria.ru/20240626/germaniya-1955608584.html
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин-призывников защищать свою страну
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин-призывников защищать свою страну - РИА Новости, 26.06.2024
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин-призывников защищать свою страну
Глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель в комментарию изданию Welt... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:19
2024-06-26T15:19
2024-06-26T15:20
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель в комментарию изданию Welt предложил отправить украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, обратно на Украину, чтобы они присоединились к ВСУ. "Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну. С одной стороны снабжать Украину оружием и в то же время лишать ее собственных солдат — это откровенно цинично", - заявил Винкель. Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в воскресенье призывал сделать наличие работы обязательным условием пребывания украинских беженцев в ФРГ. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение - оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
https://ria.ru/20240106/germaniya-1919925461.html
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в мире, германия, украина, александр добриндт, хдс/хсс, вооруженные силы украины, welt
В мире, Германия, Украина, Александр Добриндт, ХДС/ХСС, Вооруженные силы Украины, Welt
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин-призывников защищать свою страну
Винкель предложил отправить украинских мужчин-мигрантов на Украину
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель в комментарию изданию Welt
предложил отправить украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, обратно на Украину, чтобы они присоединились к ВСУ.
"Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну. С одной стороны снабжать Украину оружием и в то же время лишать ее собственных солдат — это откровенно цинично", - заявил Винкель.
Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в воскресенье призывал сделать наличие работы обязательным условием пребывания украинских беженцев в ФРГ.
Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии.
Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев.
По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение - оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.