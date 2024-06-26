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Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года - РИА Новости, 26.06.2024
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14:55 26.06.2024 (обновлено: 14:56 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/germaniya-1955594706.html
Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года
Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года - РИА Новости, 26.06.2024
Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года
Немецкие власти отправкой вооружения на Украину нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам холодной войны, стране нужен новый "мирный... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:55
2024-06-26T14:56
в мире
германия
сергей лавров
юрий гемпель
сара вагенкнехт
бундестаг германии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкие власти отправкой вооружения на Украину нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам холодной войны, стране нужен новый "мирный договор", это в том числе помогло бы отношениям с Россией, заявил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер. Обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову в рамках форума "Примаковские чтения", Нимайер спросил, согласен ли министр, что Германии нужен "новый порядок" с достижением "мирного договора". "Договор "Два плюс четыре" очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине", - сказал немецкий политик. Он считает, что между Россией и Германией были бы "новые" отношения при достижении нового мирного договора. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор "Два плюс четыре", был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Соглашение установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета. В феврале глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что немецкая община полуострова выступает за денонсацию соглашения 1990 года, поскольку Германия в нарушение положений договора так и не обрела полный суверенитет. Ральф Нимайер - бывший муж депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, по информации немецких СМИ, участвовавший в парламентских выборах от нескольких политических партий Германии, в том числе от Социал-демократической, входящей сегодня в правящую коалицию. В 2023 году дома у Нимайера прошли обыски в связи с делом о заговоре с участием принца Генриха XIII из дворянского рода Рейсс якобы для захвата власти в стране, сообщала немецкая пресса.
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html
https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html
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в мире, германия, сергей лавров, юрий гемпель, сара вагенкнехт, бундестаг германии
В мире, Германия, Сергей Лавров, Юрий Гемпель, Сара Вагенкнехт, Бундестаг Германии
Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года

Нимайер: власти ФРГ нарушают мирный договор 1990 года, отправляя оружие Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкие власти отправкой вооружения на Украину нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам холодной войны, стране нужен новый "мирный договор", это в том числе помогло бы отношениям с Россией, заявил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер.
Обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову в рамках форума "Примаковские чтения", Нимайер спросил, согласен ли министр, что Германии нужен "новый порядок" с достижением "мирного договора".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Германия готова пойти на историческое преступление ради России
Вчера, 08:00
"Договор "Два плюс четыре" очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине", - сказал немецкий политик.
Он считает, что между Россией и Германией были бы "новые" отношения при достижении нового мирного договора.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор "Два плюс четыре", был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Соглашение установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России
20 июня, 14:57
В феврале глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что немецкая община полуострова выступает за денонсацию соглашения 1990 года, поскольку Германия в нарушение положений договора так и не обрела полный суверенитет.
Ральф Нимайер - бывший муж депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, по информации немецких СМИ, участвовавший в парламентских выборах от нескольких политических партий Германии, в том числе от Социал-демократической, входящей сегодня в правящую коалицию. В 2023 году дома у Нимайера прошли обыски в связи с делом о заговоре с участием принца Генриха XIII из дворянского рода Рейсс якобы для захвата власти в стране, сообщала немецкая пресса.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Германия сделала неожиданное заявление об украинских беженцах
21 июня, 17:52
 
В миреГерманияСергей ЛавровЮрий ГемпельСара ВагенкнехтБундестаг Германии
 
 
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