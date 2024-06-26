https://ria.ru/20240626/germaniya-1955594706.html

Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года

Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года - РИА Новости, 26.06.2024

Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года

Немецкие власти отправкой вооружения на Украину нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам холодной войны, стране нужен новый "мирный... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:55

2024-06-26T14:55

2024-06-26T14:56

в мире

германия

сергей лавров

юрий гемпель

сара вагенкнехт

бундестаг германии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкие власти отправкой вооружения на Украину нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам холодной войны, стране нужен новый "мирный договор", это в том числе помогло бы отношениям с Россией, заявил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер. Обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову в рамках форума "Примаковские чтения", Нимайер спросил, согласен ли министр, что Германии нужен "новый порядок" с достижением "мирного договора". "Договор "Два плюс четыре" очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине", - сказал немецкий политик. Он считает, что между Россией и Германией были бы "новые" отношения при достижении нового мирного договора. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор "Два плюс четыре", был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Соглашение установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета. В феврале глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что немецкая община полуострова выступает за денонсацию соглашения 1990 года, поскольку Германия в нарушение положений договора так и не обрела полный суверенитет. Ральф Нимайер - бывший муж депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, по информации немецких СМИ, участвовавший в парламентских выборах от нескольких политических партий Германии, в том числе от Социал-демократической, входящей сегодня в правящую коалицию. В 2023 году дома у Нимайера прошли обыски в связи с делом о заговоре с участием принца Генриха XIII из дворянского рода Рейсс якобы для захвата власти в стране, сообщала немецкая пресса.

https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html

https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html

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в мире, германия, сергей лавров, юрий гемпель, сара вагенкнехт, бундестаг германии