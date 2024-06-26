Немецкий политик обвинил власти ФРГ в нарушении мирного договора 1990 года
Нимайер: власти ФРГ нарушают мирный договор 1990 года, отправляя оружие Киеву
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкие власти отправкой вооружения на Украину нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам холодной войны, стране нужен новый "мирный договор", это в том числе помогло бы отношениям с Россией, заявил немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер.
Обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову в рамках форума "Примаковские чтения", Нимайер спросил, согласен ли министр, что Германии нужен "новый порядок" с достижением "мирного договора".
"Договор "Два плюс четыре" очевидно нарушается отправкой Германией вооружения в конфликт на Украине", - сказал немецкий политик.
Он считает, что между Россией и Германией были бы "новые" отношения при достижении нового мирного договора.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор "Два плюс четыре", был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Соглашение установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.
В феврале глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что немецкая община полуострова выступает за денонсацию соглашения 1990 года, поскольку Германия в нарушение положений договора так и не обрела полный суверенитет.
Ральф Нимайер - бывший муж депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, по информации немецких СМИ, участвовавший в парламентских выборах от нескольких политических партий Германии, в том числе от Социал-демократической, входящей сегодня в правящую коалицию. В 2023 году дома у Нимайера прошли обыски в связи с делом о заговоре с участием принца Генриха XIII из дворянского рода Рейсс якобы для захвата власти в стране, сообщала немецкая пресса.