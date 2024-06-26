https://ria.ru/20240626/germaniya-1955543849.html

Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров

Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024

Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров

Россия должна когда-нибудь восстановить нормальные отношения с Германией, но зависеть все будет от Берлина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:12

2024-06-26T12:12

2024-06-26T12:12

в мире

германия

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия должна когда-нибудь восстановить нормальные отношения с Германией, но зависеть все будет от Берлина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - сказал Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Он подчеркнул, что у двух стран были возможности взаимовыгодно обогащать друг друга, сотрудничать, и они были буквально за одни сутки перечеркнуты.

https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

германия

россия

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Кирилл Волков

в мире, германия, россия, сергей лавров