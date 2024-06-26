https://ria.ru/20240626/germaniya-1955543849.html
Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров
Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров
Россия должна когда-нибудь восстановить нормальные отношения с Германией, но зависеть все будет от Берлина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:12
2024-06-26T12:12
2024-06-26T12:12
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германия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия должна когда-нибудь восстановить нормальные отношения с Германией, но зависеть все будет от Берлина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - сказал Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Он подчеркнул, что у двух стран были возможности взаимовыгодно обогащать друг друга, сотрудничать, и они были буквально за одни сутки перечеркнуты.
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, сергей лавров
В мире, Германия, Россия, Сергей Лавров
Восстановление отношений с Германией зависит от Берлина, заявил Лавров
Лавров: России нужно восстановить отношения с ФРГ, но все зависит от Берлина
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия должна когда-нибудь восстановить нормальные отношения с Германией, но зависеть все будет от Берлина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С Германией когда-то мы должны, наверное, восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Германии. Мы бегать ни за кем больше не будем", - сказал Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".
Он подчеркнул, что у двух стран были возможности взаимовыгодно обогащать друг друга, сотрудничать, и они были буквально за одни сутки перечеркнуты.