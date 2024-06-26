https://ria.ru/20240626/gensek-1955716302.html
Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО
Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО - РИА Новости, 26.06.2024
Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО
Словакия поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО взамен на обещание помочь с решением вопроса с противовоздушной... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:15
2024-06-26T23:15
2024-06-26T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
нидерланды
марк рютте
петер пеллегрини
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17299eb6364da1862284804c44fbdb94.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Словакия поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО взамен на обещание помочь с решением вопроса с противовоздушной обороной в республике, сообщил в среду словацкий президент Петер Пеллегрини. "Я проинформировал госпожу председателя о том, что Словакия сейчас вне какой-либо охраны своего воздушного пространства, в переговорах о поддержке премьера Рютте мое требование или условие для его поддержки было обещание о том, что он в качестве нового главы НАТО постарается сделать так, чтобы нам какой-нибудь союзник помог охранять воздушное пространство Словакии противоракетной системой", - сказал Пеллегрини журналистам после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Он напомнил, что сейчас Словакии помогают с защитой воздушного пространства Венгрия, Чехия и Польша. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955664803.html
https://ria.ru/20240626/nato-1955568460.html
словакия
украина
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d5577f2b912a7081f872bc72975dc3a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, нидерланды, марк рютте, петер пеллегрини, роберт фицо, нато, зрк с-300, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, НАТО, ЗРК С-300, МиГ-29
Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО
Президент Словакии Пеллегрини поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО