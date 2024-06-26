https://ria.ru/20240626/gensek-1955716302.html

Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО - РИА Новости, 26.06.2024

Словакия поддержала кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

Словакия поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО взамен на обещание помочь с решением вопроса с противовоздушной... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:15

2024-06-26T23:15

2024-06-26T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

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марк рютте

петер пеллегрини

роберт фицо

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Словакия поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО взамен на обещание помочь с решением вопроса с противовоздушной обороной в республике, сообщил в среду словацкий президент Петер Пеллегрини. "Я проинформировал госпожу председателя о том, что Словакия сейчас вне какой-либо охраны своего воздушного пространства, в переговорах о поддержке премьера Рютте мое требование или условие для его поддержки было обещание о том, что он в качестве нового главы НАТО постарается сделать так, чтобы нам какой-нибудь союзник помог охранять воздушное пространство Словакии противоракетной системой", - сказал Пеллегрини журналистам после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Он напомнил, что сейчас Словакии помогают с защитой воздушного пространства Венгрия, Чехия и Польша. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.

https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955664803.html

https://ria.ru/20240626/nato-1955568460.html

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