Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку у здания суда Кишинева
Сторонники главы Гагаузии Гуцул собрались поддержать ее у здания суда Кишинева
© SputnikСторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева
© Sputnik
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева
КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.
Там продолжат рассматривать дело, в рамках которого политика обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор".
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Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей властей республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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