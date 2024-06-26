https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955664803.html

Филиппо призвал Францию покинуть НАТО после назначения Рютте

Филиппо призвал Францию покинуть НАТО после назначения Рютте - РИА Новости, 26.06.2024

Филиппо призвал Францию покинуть НАТО после назначения Рютте

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию покинуть "организацию войны", НАТО, после назначения уходящего с поста... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:58

2024-06-26T17:58

2024-06-26T18:00

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флориан филиппо

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ПАРИЖ, 26 июн – РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию покинуть "организацию войны", НАТО, после назначения уходящего с поста премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря альянса. "Это человек, который стрелял боевыми патронами в протестующих против пропусков (на антиправительственной демонстрации в январе 2021 г. в Амстердаме против кабинета Рютте и ограничений на фоне пандемии – ред.), человек, который спровоцировал крупнейшее восстание фермеров в истории Нидерландов, человек, который без одобрения своего парламента поставил Украине боевые самолеты F16 (первый в мире!). Давайте как можно быстрее покинем эту организацию войны! Свободная Франция будет защищать свои интересы и мир", - написал политик. В среду послы стран НАТО согласовали кандидатуру Марка Рютте в качестве следующего генсека альянса на ближайшие четыре года. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем - еще на год. Его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html

https://ria.ru/20240626/germaniya-1955662353.html

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в мире, справки, франция, нидерланды, амстердам, марк рютте, флориан филиппо, йенс столтенберг, нато, патриот