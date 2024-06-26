https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html

Во Франции раскрыли, когда ЕС вступит в конфликт на Украине

Во Франции раскрыли, когда ЕС вступит в конфликт на Украине - РИА Новости, 26.06.2024

Во Франции раскрыли, когда ЕС вступит в конфликт на Украине

Евросоюзу придется стать участником боевых действий, если в него вступит Украина, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:51

2024-06-26T17:51

2024-06-26T20:06

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Евросоюзу придется стать участником боевых действий, если в него вступит Украина, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Во вторник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении страны в объединение."Это значит <…>, страна, находящаяся в состоянии войны, будет в составе ЕС, которому придется присоединиться к боевым действиям согласно Лиссабонскому договору", — заявил он.По словам политика, это также приведет к "уничтожению" французских фермеров из-за нечестной конкуренции на рынке и появлению еще одного шлюза для незаконной миграции."Пусть Украина вступает, если хочет, а мы давайте выйдем. И быстро!" — призвал Филиппо французов.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, заседание во вторник станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает две конференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан.После торжественного запуска переговоров начнется подготовка к первым консультациям по существу. По словам европейского источника, процесс обычно занимает порядка года, в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался прогнозировать примерные сроки начала переговоров.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955649449.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955528822.html

https://ria.ru/20240626/kiev-1955614422.html

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