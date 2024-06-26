https://ria.ru/20240626/flot-1955716649.html
Путин призвал развивать средства ведения радиоэлектронной разведки на флоте
Путин призвал развивать средства ведения радиоэлектронной разведки на флоте - РИА Новости, 26.06.2024
Путин призвал развивать средства ведения радиоэлектронной разведки на флоте
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо развивать средства ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:15
2024-06-26T23:15
2024-06-26T23:34
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо развивать средства ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте.Глава государства в среду провел совещание по вопросам кораблестроения."Необходимо… наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - сказал президент.
https://ria.ru/20240626/ugrozy-1955717242.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать средства ведения радиоэлектронной разведки на флоте
Путин призвал развивать средства радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте