https://ria.ru/20240626/florida-1955505139.html
Во Флориде запретили намеренно запускать воздушные шары
Во Флориде запретили намеренно запускать воздушные шары - РИА Новости, 26.06.2024
Во Флориде запретили намеренно запускать воздушные шары
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий "намеренно" запускать в небо воздушные шары на территории штата, пишет газета... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:48
2024-06-26T09:48
2024-06-26T10:53
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий "намеренно" запускать в небо воздушные шары на территории штата, пишет газета Tampa Bay Times со ссылкой на закон. "После подписания губернатором Роном Десантисом закона, запрещающего запуск воздушных шаров, жителям Флориды больше не разрешат намеренно отпускать их, в том числе на групповых мероприятиях" - говорится в материале. Как поясняет газета, действующее законодательство запрещает запускать в небо более 10 шаров за сутки. Законопроект, подписанный в понедельник, призван свести к минимуму количество воздушных шаров, которые в последствии прибивают волнами к берегу. Отмечается, что закон вступит в силу 1 июля, нарушителям грозит штраф на сумму 150 долларов. Дети до 6 лет включительно освобождены от штрафных санкций. Автором законопроекта выступила член Палаты представителей Флориды Линда Чейни, которая поддержала меру с целью сохранения океана. Кроме того, газета пишет, что новый закон устраняет лазейку в законодательстве, с помощью которой жители запускали в небо биоразлагаемые шары, которые также могут навредить окружающей среде.
https://ria.ru/20240625/pvo-1955369482.html
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флорида, в мире
Во Флориде запретили намеренно запускать воздушные шары
Tampa Bay Times: во Флориде запретили намеренно запускать воздушные шары
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий "намеренно" запускать в небо воздушные шары на территории штата, пишет газета Tampa Bay Times
со ссылкой на закон.
«
"После подписания губернатором Роном Десантисом закона, запрещающего запуск воздушных шаров, жителям Флориды больше не разрешат намеренно отпускать их, в том числе на групповых мероприятиях" - говорится в материале. Как поясняет газета, действующее законодательство запрещает запускать в небо более 10 шаров за сутки.
Законопроект, подписанный в понедельник, призван свести к минимуму количество воздушных шаров, которые в последствии прибивают волнами к берегу. Отмечается, что закон вступит в силу 1 июля, нарушителям грозит штраф на сумму 150 долларов. Дети до 6 лет включительно освобождены от штрафных санкций.
Автором законопроекта выступила член Палаты представителей Флориды Линда Чейни, которая поддержала меру с целью сохранения океана.
Кроме того, газета пишет, что новый закон устраняет лазейку в законодательстве, с помощью которой жители запускали в небо биоразлагаемые шары, которые также могут навредить окружающей среде.