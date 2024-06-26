https://ria.ru/20240626/finlyandiya-1955587306.html

Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство

Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство - РИА Новости, 26.06.2024

Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство

Расследование о якобы нарушении воздушного пространства российскими самолетами прекращено в Финляндии из-за отсутствия доказательств, сообщает в среду... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:35

2024-06-26T14:35

2024-06-26T14:45

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Расследование о якобы нарушении воздушного пространства российскими самолетами прекращено в Финляндии из-за отсутствия доказательств, сообщает в среду пограничная охрана страны. Финская пограничная служба ранее сообщила, что подозревает четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. "Прокурор принял решение прекратить предварительное расследование дела на основании предложения пограничной службы, так как из предварительного расследования следует, что обвинения по делу не могут быть предъявлены из-за отсутствия доказательств против виновного", — говорится в сообщении на сайте пограничной охраны. МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, воздушно-космические силы россии