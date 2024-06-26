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Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство - РИА Новости, 26.06.2024
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14:35 26.06.2024 (обновлено: 14:45 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/finlyandiya-1955587306.html
Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство
Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство - РИА Новости, 26.06.2024
Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство
Расследование о якобы нарушении воздушного пространства российскими самолетами прекращено в Финляндии из-за отсутствия доказательств, сообщает в среду... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:35
2024-06-26T14:45
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Расследование о якобы нарушении воздушного пространства российскими самолетами прекращено в Финляндии из-за отсутствия доказательств, сообщает в среду пограничная охрана страны. Финская пограничная служба ранее сообщила, что подозревает четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня. "Прокурор принял решение прекратить предварительное расследование дела на основании предложения пограничной службы, так как из предварительного расследования следует, что обвинения по делу не могут быть предъявлены из-за отсутствия доказательств против виновного", — говорится в сообщении на сайте пограничной охраны. МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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в мире, россия, финляндия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Финляндия, Воздушно-космические силы России
Финляндия не смогла доказать, что ВКС нарушили ее воздушное пространство

Финляндия прекратила расследование дела о якобы нарушении ВКС ее пространства

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Расследование о якобы нарушении воздушного пространства российскими самолетами прекращено в Финляндии из-за отсутствия доказательств, сообщает в среду пограничная охрана страны.
Финская пограничная служба ранее сообщила, что подозревает четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства 10 июня.
«
"Прокурор принял решение прекратить предварительное расследование дела на основании предложения пограничной службы, так как из предварительного расследования следует, что обвинения по делу не могут быть предъявлены из-за отсутствия доказательств против виновного", — говорится в сообщении на сайте пограничной охраны.
МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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