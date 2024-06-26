https://ria.ru/20240626/finlyandiya-1955508203.html

В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных

В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных - РИА Новости, 26.06.2024

В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных

Подготовка украинских военных финскими инструкторами ведется в том числе и на территории Финляндии, заявил министр обороны Аннти Хяккянен агентству STT. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:04

2024-06-26T10:04

2024-06-26T10:04

финляндия

россия

украина

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подготовка украинских военных финскими инструкторами ведется в том числе и на территории Финляндии, заявил министр обороны Аннти Хяккянен агентству STT. "Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", — сказал он.По его словам, 20 финских инструкторов приняли участие в обучении украинских военных в Великобритании в рамках британской миссии Interflex. Порядка 50 инструкторов были задействованы в миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM). По словам Хяккянена, в обеих операциях большинство инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии, но были также и резервисты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

финляндия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, украина, сергей лавров, нато, евросоюз