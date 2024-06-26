https://ria.ru/20240626/finlyandiya-1955508203.html
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных - РИА Новости, 26.06.2024
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных
Подготовка украинских военных финскими инструкторами ведется в том числе и на территории Финляндии, заявил министр обороны Аннти Хяккянен агентству STT. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:04
2024-06-26T10:04
2024-06-26T10:04
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подготовка украинских военных финскими инструкторами ведется в том числе и на территории Финляндии, заявил министр обороны Аннти Хяккянен агентству STT. "Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", — сказал он.По его словам, 20 финских инструкторов приняли участие в обучении украинских военных в Великобритании в рамках британской миссии Interflex. Порядка 50 инструкторов были задействованы в миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM). По словам Хяккянена, в обеих операциях большинство инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии, но были также и резервисты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финляндия, россия, украина, сергей лавров, нато, евросоюз
Финляндия, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных
Хяккянен: Финляндия обучает украинских военных, в том числе на своей территории
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Подготовка украинских военных финскими инструкторами ведется в том числе и на территории Финляндии, заявил министр обороны Аннти Хяккянен агентству STT.
«
"Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", — сказал он.
По его словам, 20 финских инструкторов приняли участие в обучении украинских военных в Великобритании в рамках британской миссии Interflex. Порядка 50 инструкторов были задействованы в миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM).
По словам Хяккянена, в обеих операциях большинство инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии, но были также и резервисты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.