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Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 26.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 26.06.2024 (обновлено: 08:04 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/festival-1955281633.html
Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев"
Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 26.06.2024
Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев"
На площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ 28 июня стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". О новых фильмах и о... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:00
2024-06-26T08:04
культура
кино и сериалы
авдеевка
донбасс
донецк
нато
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952584065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49aca64f3c1433eaa8e16418ebd4bb54.png
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. На площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ 28 июня стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". О новых фильмах и о том, как проекты прошлогоднего смотра принимали за границей, в том числе в странах НАТО, РИА Новости рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. А о киноленте "Авдеевка. Так выглядит война", которую представят на открытии, — ее автор Ольга Кирий.Екатерина Яковлева:"Открытие фестиваля состоится в Большом концертном зале. А 29 и 30 июня в Малом зале и пространстве культурных проектов мы покажем фильмы — их в программе 13, в том числе четыре премьеры.Появился и новый автор — Елена Норкунайте, которая вместе с режиссером Абасом Али-Заде сняла "Фильм о железном человеке". Это очень трогательная и душевная история о крымчанине по имени Илья Казаков. В бою он потерял обе ноги и, знаете, не отчаялся, а продолжил жизнь. Очень светлый человек. У него чудесная жена, родился прекрасный ребенок. Он учится заново ходить, водить машину и пишет мотивирующую книгу о себе. На это его вдохновил подвиг Маресьева.Еще две премьеры. Проект Клима Поплавского "Оркестр Белого", погружающий зрителей в эпицентр боев за Авдеевку. Это история о командире с позывным Белый. И "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" Олега Некишева — об итальянских музыкантах, которые с 2014-го ездят в Донбасс, помогают детям, привозят гуманитарную помощь. А возвращаясь домой, рассказывают людям в Европе правду об СВО. В этот раз в Испании они представили книгу фотографий, снятых в Донбассе и свидетельствующих о преступлениях киевского режима.Наверное, больше всего меня поразил фильм "Авдеевка. Так выглядит война" Ольги Кирий. Это про судьбы мирных жителей, которых спасают, вытаскивают из-под разрушенных домов".Ольга Кирий:"Тему выбрали еще в самом начале СВО. Я работала в Донецке над фильмами под бесконечными обстрелами этого многострадального города и в сводках постоянно читала, что выходы артиллерийских снарядов — из Авдеевки. Было много разговоров, что Авдеевка — неприступная крепость, что ее заливали бетоном с 2014-го.Я читала донецкие чаты: люди описывали свою жизнь в подвалах, устраивали переклички, искали родных, сообщали о погибших. И мне очень хотелось войти в освобожденную Авдеевку и снять фильм.Попасть туда было непросто. Украинские дроны висят в небе в режиме 24/7. Непрекращающиеся обстрелы. Но мы сделали это! И когда на третьи сутки съемок поняли, что материал есть, — это было репортерское счастье.Продюсерская работа была выполнена просто нереальная. Мы уже знали, в чем нуждаются жители Авдеевки больше всего. Закупили необходимое и раздавали. У меня на руках были адреса тех, кого ищут родные, адреса захоронений. Но не во все места сопровождавшие нас военные разрешали заезжать. Многие дома были возле "Коксохима", в частном секторе, под постоянным огнем ВСУ. На двух адресах нас срисовали вражеские дроны. Был прилет рядом. Военные быстро заставили нас сесть по машинам. И только мы проехали к следующему адресу — прилет был на старое место, уже точный. В фильме это отчетливо слышно.Героев в самой Авдеевке искать не пришлось: они были повсюду, многие подходили к нам сами. Каждый человек — драматическая судьба. И каждый, кто пережил кошмар и дождался освобождения, — настоящий герой. С некоторыми Юра, спасатель МЧС, нас познакомил.Все истории уникальны. Простой житель Алексей взял на себя миссию сохранить храм — даже ценой собственной жизни. Отважные женщины, прятавшие своих дочерей и сыновей от нацистских отрядов "Белые ангелы", которые похищают детей в прифронтовых городах. А история матери и ее дочери Нины: они увидели друг друга после двух лет разлуки. Даже крепкие мужчины из нашего сопровождения плакали. Мы нашли Татьяну Николаевну и переслали видео ее дочери в Якутск. Нина собрала чемодан, прилетела в Москву, потом поехала в Донецк. В ней была такая решимость, что подумалось: вот такая она — истинная дочерняя и истинная материнская любовь. Настоящая! Поэтому я люблю документалистику. Здесь нет игры и постановок".Екатерина Яковлева:"В прошлом году на фестивале состоялась премьера моего авторского проекта "Агитбригада", который я сделала вместе с режиссером Олегом Некишевым. Это о том, как фестиваль ездил в Донбасс, в пять подразделений и госпиталь, и мы показывали бойцам фильмы о них самих, снятые там же, только раньше. Ребята смотрели со слезами на глазах. Было видно, как им там, на фронте, важно, что люди в тылу поддерживают их.В "Агитбригаде" была серия портретов бойцов и военкоров, нарисованных в Донбассе. Потом на выставках в Большом театре, в Московском доме ветеранов их увидели очень многие. Под каждым портретом — история и QR-код: наведя на него камеру, можно попасть на просмотр фильма про изображенного человека. Вот я хотела бы вернуться в Донбасс и продолжить рисовать эту серию портретов. Как на одном из фестивалей сказал наш режиссер-летописец Максим Фадеев, "они же уходят неузнанными". Ребята отдают свои жизни, а их здесь никак не запомнили, не отобразили. Я считаю, что каждый сейчас, кто обладает творческим даром, должен приложить усилия и запечатлеть этих героев — в песне, стихах, фильме или рисунке.Совместно с Россотрудничеством мы показали наши фильмы в более чем 20 странах, в том числе в двух государствах НАТО. В Турции провели полноценный фестиваль. А в Италию привезли проект "Донбасс. Вчера. Сегодня. Завтра". И фактически в каждом из 16 городов, где мы его представляли, мэры отговаривали зрителей приходить. А в Риме украинские активисты устроили митинг протеста — кричали, что это русская пропаганда. Но залы в Италии все равно были полные: где-то 50 человек, где-то — 500. Нам помогал во всем итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который живет в Луганске и женат на русской.У RT есть проект "Дальше действовать будем мы", через который оказывается адресная, точечная помощь героям. Обращений много. И во время фестиваля люди часто подходят, иногда матери бойцов: "Вот у меня там ребенок — им не хватает дронов". Всегда стараемся реагировать и с пустыми руками на съемки не ездим. Знаете, а одна наша сотрудница копила на свадьбу, но они с женихом перевели все деньги фронту".Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация. Основные показы пройдут 29 и 30 июня.
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html
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кино и сериалы, авдеевка, донбасс, донецк, нато, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выставка-форум "россия", что посмотреть , куда сходить , вднх, москва
Культура, Кино и сериалы, Авдеевка, Донбасс, Донецк, НАТО, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Выставка-форум "Россия", что посмотреть , куда сходить , ВДНХ, Москва
Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев"

На открытии "RT.Док: Время наших героев" покажут фильм о жителях Авдеевки

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© RT
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. На площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ 28 июня стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". О новых фильмах и о том, как проекты прошлогоднего смотра принимали за границей, в том числе в странах НАТО, РИА Новости рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. А о киноленте "Авдеевка. Так выглядит война", которую представят на открытии, — ее автор Ольга Кирий.
Екатерина Яковлева:
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
"Открытие фестиваля состоится в Большом концертном зале. А 29 и 30 июня в Малом зале и пространстве культурных проектов мы покажем фильмы — их в программе 13, в том числе четыре премьеры.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
Появился и новый автор — Елена Норкунайте, которая вместе с режиссером Абасом Али-Заде сняла "Фильм о железном человеке". Это очень трогательная и душевная история о крымчанине по имени Илья Казаков. В бою он потерял обе ноги и, знаете, не отчаялся, а продолжил жизнь. Очень светлый человек. У него чудесная жена, родился прекрасный ребенок. Он учится заново ходить, водить машину и пишет мотивирующую книгу о себе. На это его вдохновил подвиг Маресьева.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Режиссер Клим Поплавский
Режиссер Клим Поплавский - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Режиссер Клим Поплавский
Еще две премьеры. Проект Клима Поплавского "Оркестр Белого", погружающий зрителей в эпицентр боев за Авдеевку. Это история о командире с позывным Белый. И "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" Олега Некишева — об итальянских музыкантах, которые с 2014-го ездят в Донбасс, помогают детям, привозят гуманитарную помощь. А возвращаясь домой, рассказывают людям в Европе правду об СВО. В этот раз в Испании они представили книгу фотографий, снятых в Донбассе и свидетельствующих о преступлениях киевского режима.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”
Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”
Наверное, больше всего меня поразил фильм "Авдеевка. Так выглядит война" Ольги Кирий. Это про судьбы мирных жителей, которых спасают, вытаскивают из-под разрушенных домов".
Ольга Кирий:
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Автор документальных фильмов Ольга Кирий
Автор документальных фильмов Ольга Кирий - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Автор документальных фильмов Ольга Кирий
"Тему выбрали еще в самом начале СВО. Я работала в Донецке над фильмами под бесконечными обстрелами этого многострадального города и в сводках постоянно читала, что выходы артиллерийских снарядов — из Авдеевки. Было много разговоров, что Авдеевка — неприступная крепость, что ее заливали бетоном с 2014-го.
Я читала донецкие чаты: люди описывали свою жизнь в подвалах, устраивали переклички, искали родных, сообщали о погибших. И мне очень хотелось войти в освобожденную Авдеевку и снять фильм.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Кадр из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Кадр из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Кадр из фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Кадр из фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Кадр из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Кадр из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпизод из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Эпизод из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 4

Кадр из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 4

Кадр из фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 4

Кадр из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 4

Эпизод из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 4
Попасть туда было непросто. Украинские дроны висят в небе в режиме 24/7. Непрекращающиеся обстрелы. Но мы сделали это! И когда на третьи сутки съемок поняли, что материал есть, — это было репортерское счастье.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Кадр из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Кадр из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Кадр из документального фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Кадр из документального фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпизод из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Эпизод из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпизод из фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Эпизод из фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпзод из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Эпзод из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Документальный фильм "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Документальный фильм "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Фильм Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”

Фильм Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
7 из 7

Кадр из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
1 из 7

Кадр из документального фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
2 из 7

Эпизод из документального фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
3 из 7

Эпизод из фильма Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
4 из 7

Эпзод из фильма "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
5 из 7

Документальный фильм "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
6 из 7

Фильм Ольги Кирий "Авдеевка. Так выглядит война"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
7 из 7
Продюсерская работа была выполнена просто нереальная. Мы уже знали, в чем нуждаются жители Авдеевки больше всего. Закупили необходимое и раздавали. У меня на руках были адреса тех, кого ищут родные, адреса захоронений. Но не во все места сопровождавшие нас военные разрешали заезжать. Многие дома были возле "Коксохима", в частном секторе, под постоянным огнем ВСУ. На двух адресах нас срисовали вражеские дроны. Был прилет рядом. Военные быстро заставили нас сесть по машинам. И только мы проехали к следующему адресу — прилет был на старое место, уже точный. В фильме это отчетливо слышно.
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевОльга Кирий (RT)
Ольга Кирий (RT)
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
Ольга Кирий (RT)
«

Героев в самой Авдеевке искать не пришлось: они были повсюду, многие подходили к нам сами. Каждый человек — драматическая судьба. И каждый, кто пережил кошмар и дождался освобождения, — настоящий герой. С некоторыми Юра, спасатель МЧС, нас познакомил.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”
Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма “Авдеевка. Так выглядит война”
Все истории уникальны. Простой житель Алексей взял на себя миссию сохранить храм — даже ценой собственной жизни. Отважные женщины, прятавшие своих дочерей и сыновей от нацистских отрядов "Белые ангелы", которые похищают детей в прифронтовых городах. А история матери и ее дочери Нины: они увидели друг друга после двух лет разлуки. Даже крепкие мужчины из нашего сопровождения плакали. Мы нашли Татьяну Николаевну и переслали видео ее дочери в Якутск. Нина собрала чемодан, прилетела в Москву, потом поехала в Донецк. В ней была такая решимость, что подумалось: вот такая она — истинная дочерняя и истинная материнская любовь. Настоящая! Поэтому я люблю документалистику. Здесь нет игры и постановок".
Екатерина Яковлева:
© предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма "Агитбригада"
Кадр из фильма Агитбригада
© предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Агитбригада"
"В прошлом году на фестивале состоялась премьера моего авторского проекта "Агитбригада", который я сделала вместе с режиссером Олегом Некишевым. Это о том, как фестиваль ездил в Донбасс, в пять подразделений и госпиталь, и мы показывали бойцам фильмы о них самих, снятые там же, только раньше. Ребята смотрели со слезами на глазах. Было видно, как им там, на фронте, важно, что люди в тылу поддерживают их.
© предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма "Агитбригада"
Кадр из фильма Агитбригада
© предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Агитбригада"
В "Агитбригаде" была серия портретов бойцов и военкоров, нарисованных в Донбассе. Потом на выставках в Большом театре, в Московском доме ветеранов их увидели очень многие. Под каждым портретом — история и QR-код: наведя на него камеру, можно попасть на просмотр фильма про изображенного человека. Вот я хотела бы вернуться в Донбасс и продолжить рисовать эту серию портретов. Как на одном из фестивалей сказал наш режиссер-летописец Максим Фадеев, "они же уходят неузнанными". Ребята отдают свои жизни, а их здесь никак не запомнили, не отобразили. Я считаю, что каждый сейчас, кто обладает творческим даром, должен приложить усилия и запечатлеть этих героев — в песне, стихах, фильме или рисунке.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева
Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"

Екатерина Яковлева на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева

Екатерина Яковлева на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"

Екатерина Яковлева

Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева

Екатерина Яковлева

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
3 из 3
Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
1 из 3

Екатерина Яковлева на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
2 из 3

Екатерина Яковлева

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
3 из 3
Совместно с Россотрудничеством мы показали наши фильмы в более чем 20 странах, в том числе в двух государствах НАТО. В Турции провели полноценный фестиваль. А в Италию привезли проект "Донбасс. Вчера. Сегодня. Завтра". И фактически в каждом из 16 городов, где мы его представляли, мэры отговаривали зрителей приходить. А в Риме украинские активисты устроили митинг протеста — кричали, что это русская пропаганда. Но залы в Италии все равно были полные: где-то 50 человек, где-то — 500. Нам помогал во всем итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который живет в Луганске и женат на русской.
Винченцо Лоруссо
Винченцо Лоруссо: "Я не мог понять, как это — украинцы бомбят украинцев"
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У RT есть проект "Дальше действовать будем мы", через который оказывается адресная, точечная помощь героям. Обращений много. И во время фестиваля люди часто подходят, иногда матери бойцов: "Вот у меня там ребенок — им не хватает дронов". Всегда стараемся реагировать и с пустыми руками на съемки не ездим. Знаете, а одна наша сотрудница копила на свадьбу, но они с женихом перевели все деньги фронту".
Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация. Основные показы пройдут 29 и 30 июня.
Режиссер Клим Поплавский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Клим Поплавский: "Главное правило военкора — остаться в живых"
12 февраля, 08:00
 
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