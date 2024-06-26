https://ria.ru/20240626/festival-1955281633.html

Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев"

Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 26.06.2024

Хроники боев и судьбы людей: что смотреть на "RT.Док: Время наших героев"

На площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ 28 июня стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". О новых фильмах и о... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:04

культура

кино и сериалы

авдеевка

донбасс

донецк

нато

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. На площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ 28 июня стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". О новых фильмах и о том, как проекты прошлогоднего смотра принимали за границей, в том числе в странах НАТО, РИА Новости рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. А о киноленте "Авдеевка. Так выглядит война", которую представят на открытии, — ее автор Ольга Кирий.Екатерина Яковлева:"Открытие фестиваля состоится в Большом концертном зале. А 29 и 30 июня в Малом зале и пространстве культурных проектов мы покажем фильмы — их в программе 13, в том числе четыре премьеры.Появился и новый автор — Елена Норкунайте, которая вместе с режиссером Абасом Али-Заде сняла "Фильм о железном человеке". Это очень трогательная и душевная история о крымчанине по имени Илья Казаков. В бою он потерял обе ноги и, знаете, не отчаялся, а продолжил жизнь. Очень светлый человек. У него чудесная жена, родился прекрасный ребенок. Он учится заново ходить, водить машину и пишет мотивирующую книгу о себе. На это его вдохновил подвиг Маресьева.Еще две премьеры. Проект Клима Поплавского "Оркестр Белого", погружающий зрителей в эпицентр боев за Авдеевку. Это история о командире с позывным Белый. И "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" Олега Некишева — об итальянских музыкантах, которые с 2014-го ездят в Донбасс, помогают детям, привозят гуманитарную помощь. А возвращаясь домой, рассказывают людям в Европе правду об СВО. В этот раз в Испании они представили книгу фотографий, снятых в Донбассе и свидетельствующих о преступлениях киевского режима.Наверное, больше всего меня поразил фильм "Авдеевка. Так выглядит война" Ольги Кирий. Это про судьбы мирных жителей, которых спасают, вытаскивают из-под разрушенных домов".Ольга Кирий:"Тему выбрали еще в самом начале СВО. Я работала в Донецке над фильмами под бесконечными обстрелами этого многострадального города и в сводках постоянно читала, что выходы артиллерийских снарядов — из Авдеевки. Было много разговоров, что Авдеевка — неприступная крепость, что ее заливали бетоном с 2014-го.Я читала донецкие чаты: люди описывали свою жизнь в подвалах, устраивали переклички, искали родных, сообщали о погибших. И мне очень хотелось войти в освобожденную Авдеевку и снять фильм.Попасть туда было непросто. Украинские дроны висят в небе в режиме 24/7. Непрекращающиеся обстрелы. Но мы сделали это! И когда на третьи сутки съемок поняли, что материал есть, — это было репортерское счастье.Продюсерская работа была выполнена просто нереальная. Мы уже знали, в чем нуждаются жители Авдеевки больше всего. Закупили необходимое и раздавали. У меня на руках были адреса тех, кого ищут родные, адреса захоронений. Но не во все места сопровождавшие нас военные разрешали заезжать. Многие дома были возле "Коксохима", в частном секторе, под постоянным огнем ВСУ. На двух адресах нас срисовали вражеские дроны. Был прилет рядом. Военные быстро заставили нас сесть по машинам. И только мы проехали к следующему адресу — прилет был на старое место, уже точный. В фильме это отчетливо слышно.Героев в самой Авдеевке искать не пришлось: они были повсюду, многие подходили к нам сами. Каждый человек — драматическая судьба. И каждый, кто пережил кошмар и дождался освобождения, — настоящий герой. С некоторыми Юра, спасатель МЧС, нас познакомил.Все истории уникальны. Простой житель Алексей взял на себя миссию сохранить храм — даже ценой собственной жизни. Отважные женщины, прятавшие своих дочерей и сыновей от нацистских отрядов "Белые ангелы", которые похищают детей в прифронтовых городах. А история матери и ее дочери Нины: они увидели друг друга после двух лет разлуки. Даже крепкие мужчины из нашего сопровождения плакали. Мы нашли Татьяну Николаевну и переслали видео ее дочери в Якутск. Нина собрала чемодан, прилетела в Москву, потом поехала в Донецк. В ней была такая решимость, что подумалось: вот такая она — истинная дочерняя и истинная материнская любовь. Настоящая! Поэтому я люблю документалистику. Здесь нет игры и постановок".Екатерина Яковлева:"В прошлом году на фестивале состоялась премьера моего авторского проекта "Агитбригада", который я сделала вместе с режиссером Олегом Некишевым. Это о том, как фестиваль ездил в Донбасс, в пять подразделений и госпиталь, и мы показывали бойцам фильмы о них самих, снятые там же, только раньше. Ребята смотрели со слезами на глазах. Было видно, как им там, на фронте, важно, что люди в тылу поддерживают их.В "Агитбригаде" была серия портретов бойцов и военкоров, нарисованных в Донбассе. Потом на выставках в Большом театре, в Московском доме ветеранов их увидели очень многие. Под каждым портретом — история и QR-код: наведя на него камеру, можно попасть на просмотр фильма про изображенного человека. Вот я хотела бы вернуться в Донбасс и продолжить рисовать эту серию портретов. Как на одном из фестивалей сказал наш режиссер-летописец Максим Фадеев, "они же уходят неузнанными". Ребята отдают свои жизни, а их здесь никак не запомнили, не отобразили. Я считаю, что каждый сейчас, кто обладает творческим даром, должен приложить усилия и запечатлеть этих героев — в песне, стихах, фильме или рисунке.Совместно с Россотрудничеством мы показали наши фильмы в более чем 20 странах, в том числе в двух государствах НАТО. В Турции провели полноценный фестиваль. А в Италию привезли проект "Донбасс. Вчера. Сегодня. Завтра". И фактически в каждом из 16 городов, где мы его представляли, мэры отговаривали зрителей приходить. А в Риме украинские активисты устроили митинг протеста — кричали, что это русская пропаганда. Но залы в Италии все равно были полные: где-то 50 человек, где-то — 500. Нам помогал во всем итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который живет в Луганске и женат на русской.У RT есть проект "Дальше действовать будем мы", через который оказывается адресная, точечная помощь героям. Обращений много. И во время фестиваля люди часто подходят, иногда матери бойцов: "Вот у меня там ребенок — им не хватает дронов". Всегда стараемся реагировать и с пустыми руками на съемки не ездим. Знаете, а одна наша сотрудница копила на свадьбу, но они с женихом перевели все деньги фронту".Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация. Основные показы пройдут 29 и 30 июня.

https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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