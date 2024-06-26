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Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 26.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:39 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/fermery-1955713039.html
Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры
Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 26.06.2024
Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 300 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщил глава... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:39
2024-06-26T22:39
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 300 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "На поддержку сельхозпредприятий в Сургутском районе в этом году направлено более 300 миллионов рублей. На предоставление финансовой поддержки с фермерами и товаропроизводителями заключено 32 соглашения. За пять месяцев аграриям выплатили более 30% от годового объема субсидий, который на 2024 год составляет почти 310 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из общей суммы в 102,9 миллиона на развитие животноводства направили 93,7 миллиона рублей, на поддержку рыбной отрасли - 9,2 миллиона рублей. По данным властей, Сургутский район сохраняет лидерство по производству мяса в Югре, на муниципалитет приходится более 60% данной продукции. Как отметил Трубецкой, местные фермеры меньше чем за полгода произвели 3,2 тысячи тонн мяса, 450 тонн молока, 1,8 тысячи яиц и 369 тонн рыбы. На сегодняшний день территории Сургутского района действуют 34 фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и два крупных предприятия "Обь-регион" и рыбодобывающее предприятие "Восход".
https://ria.ru/20240620/soglashenie-1954325816.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район
Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры

Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 300 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"На поддержку сельхозпредприятий в Сургутском районе в этом году направлено более 300 миллионов рублей. На предоставление финансовой поддержки с фермерами и товаропроизводителями заключено 32 соглашения. За пять месяцев аграриям выплатили более 30% от годового объема субсидий, который на 2024 год составляет почти 310 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что из общей суммы в 102,9 миллиона на развитие животноводства направили 93,7 миллиона рублей, на поддержку рыбной отрасли - 9,2 миллиона рублей.
По данным властей, Сургутский район сохраняет лидерство по производству мяса в Югре, на муниципалитет приходится более 60% данной продукции. Как отметил Трубецкой, местные фермеры меньше чем за полгода произвели 3,2 тысячи тонн мяса, 450 тонн молока, 1,8 тысячи яиц и 369 тонн рыбы. На сегодняшний день территории Сургутского района действуют 34 фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и два крупных предприятия "Обь-регион" и рыбодобывающее предприятие "Восход".
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