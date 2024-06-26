https://ria.ru/20240626/evakuatsiya-1955709555.html

После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров

После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров - РИА Новости, 26.06.2024

После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров

Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск" эвакуированы в Инту, сообщает пресс-служба главы республики Коми. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:00

2024-06-26T22:00

2024-06-26T22:04

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

воркута

владимир уйба

инта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск" эвакуированы в Инту, сообщает пресс-служба главы республики Коми."Поезд следовал из Воркуты, прошел станцию Инта и после этого задние 9 вагонов сошли с рельсов. В поезде находилось 195 пассажиров. Пострадали 20 человек, из них 3 тяжелых, Поскольку место происшествия находится в лесотундре, до него невозможно добраться ни на какой технике, только поездом. Всех пассажиров, в том числе пострадавших, пересадили в 5 уцелевших вагонов, их направили в Инту", - сказал глава республики Коми Владимир Уйба, слова которого приводятся в сообщении.

воркута

инта

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T22:00 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео, воркута, владимир уйба, инта