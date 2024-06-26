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После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров
После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров - РИА Новости, 26.06.2024
После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров
Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск" эвакуированы в Инту, сообщает пресс-служба главы республики Коми. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:00
2024-06-26T22:00
2024-06-26T22:04
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
воркута
владимир уйба
инта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск" эвакуированы в Инту, сообщает пресс-служба главы республики Коми."Поезд следовал из Воркуты, прошел станцию Инта и после этого задние 9 вагонов сошли с рельсов. В поезде находилось 195 пассажиров. Пострадали 20 человек, из них 3 тяжелых, Поскольку место происшествия находится в лесотундре, до него невозможно добраться ни на какой технике, только поездом. Всех пассажиров, в том числе пострадавших, пересадили в 5 уцелевших вагонов, их направили в Инту", - сказал глава республики Коми Владимир Уйба, слова которого приводятся в сообщении.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T22:00
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Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Владимир Уйба, Инта
После схода поезда с рельс в Коми эвакуировали 195 пассажиров
Уйба: после схода поезда с рельс в Коми 195 пассажиров эвакуировали в Инту