https://ria.ru/20240626/espch-1955647347.html
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы - РИА Новости, 26.06.2024
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы
Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:11
2024-06-26T17:11
2024-06-26T17:17
россия
москва
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
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совет европы
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ законодательно не признаёт и не собирается исполнять никаких решений ЕСПЧ после выхода из Совета Европы в 2022 году, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения, опубликованного на сайте суда."Конечно, не (будем - ред.) признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет", - сказал Лукьянцев в беседе с агентством "на полях" ПМЮФ-2024.Он напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ."Решения, принятые ЕСПЧ после выхода РФ, для нас являются ничтожными. Эти решения мы не признаем и исполнять их не собираемся", - подчеркнул Лукьянцев.По его словам, достаточно посетить Крым, чтобы понять абсурдность решений ЕСПЧ по крымским делам.Согласно заявлению суда "имело место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собрания), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека".Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.Кроме того, в промежуточном решении по этому иску от 14 января 2021 года ЕСПЧ заявил, что не был призван решать, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с позиции международного права.В российском Минюсте тогда отметили, что Страсбургский суд этим решением признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html
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россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, григорий лукьянцев, владимир путин, совет европы
Россия, Москва, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Григорий Лукьянцев, Владимир Путин, Совет Европы
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для РФ, его не исполнят
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ законодательно не признаёт и не собирается исполнять никаких решений ЕСПЧ после выхода из Совета Европы в 2022 году, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
"Конечно, не (будем - ред.) признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет", - сказал Лукьянцев в беседе с агентством "на полях" ПМЮФ-2024.
Он напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ.
"Решения, принятые ЕСПЧ после выхода РФ, для нас являются ничтожными. Эти решения мы не признаем и исполнять их не собираемся", - подчеркнул Лукьянцев.
По его словам, достаточно посетить Крым, чтобы понять абсурдность решений ЕСПЧ по крымским делам.
Согласно заявлению суда "имело место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собрания), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека".
Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.
Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.
Кроме того, в промежуточном решении по этому иску от 14 января 2021 года ЕСПЧ заявил, что не был призван решать, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с позиции международного права.
В российском Минюсте тогда отметили, что Страсбургский суд этим решением признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".