https://ria.ru/20240626/espch-1955647347.html

МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы

МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы - РИА Новости, 26.06.2024

МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы

Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:11

2024-06-26T17:11

2024-06-26T17:17

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европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

григорий лукьянцев

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совет европы

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ законодательно не признаёт и не собирается исполнять никаких решений ЕСПЧ после выхода из Совета Европы в 2022 году, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения, опубликованного на сайте суда."Конечно, не (будем - ред.) признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет", - сказал Лукьянцев в беседе с агентством "на полях" ПМЮФ-2024.Он напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ."Решения, принятые ЕСПЧ после выхода РФ, для нас являются ничтожными. Эти решения мы не признаем и исполнять их не собираемся", - подчеркнул Лукьянцев.По его словам, достаточно посетить Крым, чтобы понять абсурдность решений ЕСПЧ по крымским делам.Согласно заявлению суда "имело место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собрания), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека".Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.Кроме того, в промежуточном решении по этому иску от 14 января 2021 года ЕСПЧ заявил, что не был призван решать, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с позиции международного права.В российском Минюсте тогда отметили, что Страсбургский суд этим решением признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html

https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html

https://ria.ru/20231122/gosduma-1910961249.html

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россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, григорий лукьянцев, владимир путин, совет европы