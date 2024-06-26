Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 26.06.2024 (обновлено: 17:17 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/espch-1955647347.html
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы - РИА Новости, 26.06.2024
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы
Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:11
2024-06-26T17:17
россия
москва
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
григорий лукьянцев
владимир путин
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ законодательно не признаёт и не собирается исполнять никаких решений ЕСПЧ после выхода из Совета Европы в 2022 году, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения, опубликованного на сайте суда."Конечно, не (будем - ред.) признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет", - сказал Лукьянцев в беседе с агентством "на полях" ПМЮФ-2024.Он напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ."Решения, принятые ЕСПЧ после выхода РФ, для нас являются ничтожными. Эти решения мы не признаем и исполнять их не собираемся", - подчеркнул Лукьянцев.По его словам, достаточно посетить Крым, чтобы понять абсурдность решений ЕСПЧ по крымским делам.Согласно заявлению суда "имело место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собрания), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека".Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.Кроме того, в промежуточном решении по этому иску от 14 января 2021 года ЕСПЧ заявил, что не был призван решать, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с позиции международного права.В российском Минюсте тогда отметили, что Страсбургский суд этим решением признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html
https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html
https://ria.ru/20231122/gosduma-1910961249.html
https://ria.ru/20220606/espch-1793353816.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, григорий лукьянцев, владимир путин, совет европы
Россия, Москва, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Григорий Лукьянцев, Владимир Путин, Совет Европы
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для Москвы

МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным для РФ, его не исполнят

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обвинение России Европейским судом по правам человека в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, РФ законодательно не признаёт и не собирается исполнять никаких решений ЕСПЧ после выхода из Совета Европы в 2022 году, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Сенатор прокомментировала прекращение исполнения решений ЕСПЧ в России
6 июня 2022, 14:32
"Конечно, не (будем - ред.) признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет", - сказал Лукьянцев в беседе с агентством "на полях" ПМЮФ-2024.
Он напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает выход из-под юрисдикции ЕСПЧ.
"Решения, принятые ЕСПЧ после выхода РФ, для нас являются ничтожными. Эти решения мы не признаем и исполнять их не собираемся", - подчеркнул Лукьянцев.
По его словам, достаточно посетить Крым, чтобы понять абсурдность решений ЕСПЧ по крымским делам.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Суд ООН отклонил почти все пункты иска Киева к Москве по Донбассу и Крыму
31 января, 18:45
Согласно заявлению суда "имело место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собрания), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека".
Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.
Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.
Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Госдуме назвали торжеством правды карту Крыма в соцсетях Европарламента
22 ноября 2023, 07:19
Кроме того, в промежуточном решении по этому иску от 14 января 2021 года ЕСПЧ заявил, что не был призван решать, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с позиции международного права.
В российском Минюсте тогда отметили, что Страсбургский суд этим решением признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут
6 июня 2022, 07:50
 
РоссияМоскваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреГригорий ЛукьянцевВладимир ПутинСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала