Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/efimov-1955526064.html
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке - РИА Новости, 26.06.2024
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке
Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:05
2024-06-26T14:05
москва
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg
МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Участки предоставлены застройщикам на пять лет без проведения торгов, так планы по возведению комплексов попадают в категорию масштабных инвестпроектов. Объекты предназначены под офисы, торговые площади, кафе и рестораны, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240626/efimov-1955463309.html
москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_67970f610c940b3b76b780407e6ae6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Ефимов: с начала года Москва заключила с девелоперами 149 договоров участия
10:08
Участки предоставлены застройщикам на пять лет без проведения торгов, так планы по возведению комплексов попадают в категорию масштабных инвестпроектов. Объекты предназначены под офисы, торговые площади, кафе и рестораны, уточняется в сообщении.
 
МоскваКоммунарка (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала