https://ria.ru/20240626/efimov-1955526064.html

Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке

Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке - РИА Новости, 26.06.2024

Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке

Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:05

2024-06-26T14:05

2024-06-26T14:05

москва

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Участки предоставлены застройщикам на пять лет без проведения торгов, так планы по возведению комплексов попадают в категорию масштабных инвестпроектов. Объекты предназначены под офисы, торговые площади, кафе и рестораны, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240626/efimov-1955463309.html

москва

коммунарка (москва)

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Артем Смирнов

москва, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы