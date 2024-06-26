https://ria.ru/20240626/efimov-1955526064.html
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке - РИА Новости, 26.06.2024
Ефимов: Москва выделила три участка для строительства в Коммунарке
Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:05
2024-06-26T14:05
2024-06-26T14:05
москва
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Участки предоставлены застройщикам на пять лет без проведения торгов, так планы по возведению комплексов попадают в категорию масштабных инвестпроектов. Объекты предназначены под офисы, торговые площади, кафе и рестораны, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240626/efimov-1955463309.html
москва
коммунарка (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Власти Москвы с начала года предоставили три земельных участка общей площадью почти 3,7 гектара под строительство общественно-деловых комплексов в Коммунарке общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Участки предоставлены застройщикам на пять лет без проведения торгов, так планы по возведению комплексов попадают в категорию масштабных инвестпроектов. Объекты предназначены под офисы, торговые площади, кафе и рестораны, уточняется в сообщении.