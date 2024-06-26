Ефимов: с начала года Москва заключила с девелоперами 149 договоров участия
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. Власти Москвы с начала 2024 года заключили с девелоперами 149 договоров участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории - по ним возведут 282 объекта, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город с начала текущего года заключил с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря этому бесплатные места в детских садах получат более 37 тысяч детей, в новые школы пойдут свыше 78 тысяч учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
"Город с начала текущего года заключил с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря этому бесплатные места в детских садах получат более 37 тысяч детей, в новые школы пойдут свыше 78 тысяч учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Москве был утвержден в 2021 году. По этому механизму девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве города и возводят по ним социально значимые объекты в рамках жилищного строительства. Сообщается, что в полном объеме уже выполнены семь договоров. По ним было построено четыре дошкольных образовательных учреждения на 825 мест, три школы на более чем 27 тысяч мест, учебный корпус на 620 мест и два объекта улично-дорожной сети в Раменках.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что согласно заключенным договорам будет построено 207 детских садов, школ, образовательных комплексов, а также восемь поликлиник, пять объектов транспортной и 62 инженерной инфраструктуры. "Уже известно, что 18 из них переданы городу, 37 введены в эксплуатацию и подлежат передаче, 92 строятся, а 135 находятся на стадии предпроектных работ", - заключил Левкин.
Уточняется, что в 2023 году с застройщиками был заключен 91 договор, по которым возвели 27 объектов.