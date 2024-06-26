https://ria.ru/20240626/efimov-1955462543.html

Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты

Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты - РИА Новости, 26.06.2024

Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты

В зеленоградских районах Силино и Матушкино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено два неэффективно используемых участка,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:06

2024-06-26T09:06

2024-06-26T09:06

зеленоград

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg

МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. В зеленоградских районах Силино и Матушкино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 3,07 гектара, расположенные на проспекте Генерала Алексеева и в проезде 4801, входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются более чем в один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 38,6 миллиона рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что проектом решения предусмотрено размещение отстойно-разворотной площадки городского транспорта.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участках планируется возвести более 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости для обслуживания перевозок пассажиров. Кроме того, планируется сделать стоянки транспорта общего пользования и благоустроить территорию.

https://ria.ru/20240625/efimov-1955301588.html

https://ria.ru/20240624/efimov-1954997722.html

зеленоград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зеленоград, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы