Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты
Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. В зеленоградских районах Силино и Матушкино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 3,07 гектара, расположенные на проспекте Генерала Алексеева и в проезде 4801, входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются более чем в один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 38,6 миллиона рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что проектом решения предусмотрено размещение отстойно-разворотной площадки городского транспорта.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участках планируется возвести более 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости для обслуживания перевозок пассажиров. Кроме того, планируется сделать стоянки транспорта общего пользования и благоустроить территорию.