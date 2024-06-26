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Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты - РИА Новости, 26.06.2024
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09:06 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/efimov-1955462543.html
Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты
Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты - РИА Новости, 26.06.2024
Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты
В зеленоградских районах Силино и Матушкино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено два неэффективно используемых участка,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:06
2024-06-26T09:06
зеленоград
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. В зеленоградских районах Силино и Матушкино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 3,07 гектара, расположенные на проспекте Генерала Алексеева и в проезде 4801, входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются более чем в один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 38,6 миллиона рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что проектом решения предусмотрено размещение отстойно-разворотной площадки городского транспорта.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участках планируется возвести более 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости для обслуживания перевозок пассажиров. Кроме того, планируется сделать стоянки транспорта общего пользования и благоустроить территорию.
https://ria.ru/20240625/efimov-1955301588.html
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зеленоград, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Зеленоград, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты

Ефимов: в двух районах Зеленограда по КРТ возведут общественные объекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июня – РИА Новости. В зеленоградских районах Силино и Матушкино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено два неэффективно используемых участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 3,07 гектара, расположенные на проспекте Генерала Алексеева и в проезде 4801, входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются более чем в один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 38,6 миллиона рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы
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Уточняется, что проектом решения предусмотрено размещение отстойно-разворотной площадки городского транспорта.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участках планируется возвести более 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости для обслуживания перевозок пассажиров. Кроме того, планируется сделать стоянки транспорта общего пользования и благоустроить территорию.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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ЗеленоградМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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