https://ria.ru/20240626/eberhardson-1955644482.html

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона - РИА Новости, 26.06.2024

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона

Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:02

2024-06-26T17:02

2024-06-26T19:09

происшествия

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группа газ

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца и гражданина Королевства Швеции Эберхардсона Ларса Эрика Эббе на срок 2 месяца", - сказал собеседник агентства. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Эберхардсон объявлен в международный розыск. Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.

https://ria.ru/20231019/sud-1903770295.html

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происшествия, москва, россия, группа газ