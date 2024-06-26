https://ria.ru/20240626/eberhardson-1955644482.html
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона - РИА Новости, 26.06.2024
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона
Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:02
2024-06-26T17:02
2024-06-26T19:09
происшествия
москва
россия
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955645454_254:0:2402:1208_1920x0_80_0_0_3fe3212738f56c0a82f96952e3e8c9b6.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца и гражданина Королевства Швеции Эберхардсона Ларса Эрика Эббе на срок 2 месяца", - сказал собеседник агентства. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Эберхардсон объявлен в международный розыск. Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.
https://ria.ru/20231019/sud-1903770295.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955645454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85a30ffe54f364cc15de344102b127f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, группа газ
Происшествия, Москва, Россия, Группа ГАЗ
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона
Таганский суд заочно арестовал экс-топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона