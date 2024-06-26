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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона - РИА Новости, 26.06.2024
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17:02 26.06.2024 (обновлено: 19:09 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/eberhardson-1955644482.html
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона - РИА Новости, 26.06.2024
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона
Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:02
2024-06-26T19:09
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца и гражданина Королевства Швеции Эберхардсона Ларса Эрика Эббе на срок 2 месяца", - сказал собеседник агентства. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Эберхардсон объявлен в международный розыск. Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.
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происшествия, москва, россия, группа газ
Происшествия, Москва, Россия, Группа ГАЗ
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона

Таганский суд заочно арестовал экс-топ-менеджера группы Вольво Эберхардсона

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЭрик Эберхардсон
Эрик Эберхардсон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Эрик Эберхардсон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Вольво шведского бизнесмена Эрика Эберхардсона, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца и гражданина Королевства Швеции Эберхардсона Ларса Эрика Эббе на срок 2 месяца", - сказал собеседник агентства.
Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Эберхардсон объявлен в международный розыск.
Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.
Владимир Мешков
В Москве заочно арестовали бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова
19 октября 2023, 10:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияГруппа ГАЗ
 
 
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