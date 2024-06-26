Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 4 кассетных снаряда
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, в 06:15 ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки.
"Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тысяч человек.
В 06:20 под удар попал Петровский район Донецка — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных.
Кроме того, за ночь украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку 15 натовскими снарядами.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, район регулярно обстреливают украинские силовики.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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