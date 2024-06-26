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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 26.06.2024 (обновлено: 09:35 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/donbass-1955488882.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами
Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:06
2024-06-26T09:35
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации ведомства, в 06:15 ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 06:20 под удар попал Петровский район Донецка — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных. Кроме того, за ночь украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку 15 натовскими снарядами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 4 кассетных снаряда

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, в 06:15 ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки.
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"Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тысяч человек.

В 06:20 под удар попал Петровский район Донецка — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных.
Кроме того, за ночь украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку 15 натовскими снарядами.
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Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, район регулярно обстреливают украинские силовики.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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