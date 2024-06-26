https://ria.ru/20240626/donbass-1955488882.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:06

2024-06-26T08:06

2024-06-26T09:35

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации ведомства, в 06:15 ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 06:20 под удар попал Петровский район Донецка — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных. Кроме того, за ночь украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку 15 натовскими снарядами.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия