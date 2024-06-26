https://ria.ru/20240626/dogovor-1955696274.html

МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности

МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности - РИА Новости, 26.06.2024

МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности

Договор между Россией и КНДР является важным механизмом гарантий региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:28

2024-06-26T20:28

2024-06-26T20:54

россия

в мире

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Договор между Россией и КНДР является важным механизмом гарантий региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сотрудничество России и КНДР осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности в регионе СВА. Подписанный Договор является важным механизмом гарантий региональной безопасности, конкретным предостережением тем, кто хотел бы решить проблемы региона военным путем", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955587743.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, мария захарова