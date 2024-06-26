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МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности - РИА Новости, 26.06.2024
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20:28 26.06.2024 (обновлено: 20:54 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dogovor-1955696274.html
МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности
МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности - РИА Новости, 26.06.2024
МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности
Договор между Россией и КНДР является важным механизмом гарантий региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:28
2024-06-26T20:54
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Договор между Россией и КНДР является важным механизмом гарантий региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сотрудничество России и КНДР осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности в регионе СВА. Подписанный Договор является важным механизмом гарантий региональной безопасности, конкретным предостережением тем, кто хотел бы решить проблемы региона военным путем", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955587743.html
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россия, в мире, мария захарова
Россия, В мире, Мария Захарова
МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности

МИД назвал договор России и КНДР механизмом гарантий региональной безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Договор между Россией и КНДР является важным механизмом гарантий региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сотрудничество России и КНДР осуществляется строго в рамках международного права, не носит конфронтационного характера, не направлено против третьих стран и не угрожает миру и стабильности в регионе СВА. Подписанный Договор является важным механизмом гарантий региональной безопасности, конкретным предостережением тем, кто хотел бы решить проблемы региона военным путем", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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