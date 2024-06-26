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В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий - РИА Новости, 26.06.2024
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий
Более 50 домов и 213 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске в результате прохождения дождевого паводка, сообщает городская администрация. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:20
2024-06-26T04:20
2024-06-26T04:35
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Более 50 домов и 213 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске в результате прохождения дождевого паводка, сообщает городская администрация. "На 26 июня 06.00 (23.00 мск) подтоплено 216 придомовых территорий (из них 53 домов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь подъем воды на разных участках составил от 5 до 15 сантиметров. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы, затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья.
https://ria.ru/20240625/primore-1955244942.html
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Происшествия, ЖКХ, Дальнереченск, Приморский край, Дальнереченский район, Наводнения в России — 2024, Россия
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий
Более 50 домов и 216 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске