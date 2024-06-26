Рейтинг@Mail.ru
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 26.06.2024 (обновлено: 04:35 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий - РИА Новости, 26.06.2024
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий
Более 50 домов и 213 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске в результате прохождения дождевого паводка, сообщает городская администрация. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:20
2024-06-26T04:35
происшествия
жкх
дальнереченск
приморский край
дальнереченский район
наводнения в россии — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151549/81/1515498195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f25f74f5eab6f561ea4f0b56a1c6d19.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Более 50 домов и 213 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске в результате прохождения дождевого паводка, сообщает городская администрация. "На 26 июня 06.00 (23.00 мск) подтоплено 216 придомовых территорий (из них 53 домов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь подъем воды на разных участках составил от 5 до 15 сантиметров. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы, затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья.
https://ria.ru/20240625/primore-1955244942.html
https://ria.ru/20240618/primore-1953574988.html
дальнереченск
приморский край
дальнереченский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151549/81/1515498195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f5a8c6eaa24bbba1dcc88fbec422cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, дальнереченск, приморский край, дальнереченский район, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, ЖКХ, Дальнереченск, Приморский край, Дальнереченский район, Наводнения в России — 2024, Россия
В Дальнереченске затопило более 50 домов и 213 придомовых территорий

Более 50 домов и 216 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Приморский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Более 50 домов и 213 придомовых территорий затоплено в приморском Дальнереченске в результате прохождения дождевого паводка, сообщает городская администрация.
"На 26 июня 06.00 (23.00 мск) подтоплено 216 придомовых территорий (из них 53 домов)", - говорится в сообщении.
Затопленный в результате сильных ливней участок проезжей части в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Власти Приморья рассказали о последствиях сильных ливней
Вчера, 10:22
Отмечается, что за ночь подъем воды на разных участках составил от 5 до 15 сантиметров.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы, затопленные участки дорог зафиксированы в 12 муниципалитетах Приморья.
Вахтовый автомобиль с людьми, застрявший посреди реки Максимовка из-за подъема уровня воды в Тернейском районе Приморья
В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки
18 июня, 09:20
 
ПроисшествияЖКХДальнереченскПриморский крайДальнереченский районНаводнения в России — 2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала