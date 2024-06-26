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В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея - РИА Новости, 26.06.2024
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11:34 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955531142.html
В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея
В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея - РИА Новости, 26.06.2024
В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея
Отпевание убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова проходит в среду в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:34
2024-06-26T11:34
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Отпевание убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова проходит в среду в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствуют десятки людей. Подъезды к церкви закрыты для проезда, для обеспечения безопасности на месте дежурят силовики. "Замечательным человеком он был, добрым, ласковым, никогда никому грубого слова не сказал, всегда всех понимал", – рассказала РИА Новости одна из прихожанок церкви. Отец Николай будет захоронен на территории храма, в котором прослужил около 45 лет. Ранее зять Котельникова отец Михаил рассказал РИА Новости, что террористы во время воскресной атаки на церковь сначала выстрелили в протоиерея, а затем пырнули его ножом. При этом, по его словам, священник ранее не получал угроз в свой адрес.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея

Отпевание погибшего протоиерея Николая Котельникова проходит в Дербенте

© РИА НовостиОтпевание протоиерея Николая Котельникова, убитого террористами при атаке на храм в Дербенте
Отпевание протоиерея Николая Котельникова, убитого террористами при атаке на храм в Дербенте
© РИА Новости
Отпевание протоиерея Николая Котельникова, убитого террористами при атаке на храм в Дербенте
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Отпевание убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова проходит в среду в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствуют десятки людей. Подъезды к церкви закрыты для проезда, для обеспечения безопасности на месте дежурят силовики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 08:00
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"Замечательным человеком он был, добрым, ласковым, никогда никому грубого слова не сказал, всегда всех понимал", – рассказала РИА Новости одна из прихожанок церкви.
Отец Николай будет захоронен на территории храма, в котором прослужил около 45 лет.
Ранее зять Котельникова отец Михаил рассказал РИА Новости, что террористы во время воскресной атаки на церковь сначала выстрелили в протоиерея, а затем пырнули его ножом. При этом, по его словам, священник ранее не получал угроз в свой адрес.
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте
Вчера, 06:08
 
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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