https://ria.ru/20240626/dagestan-1955531142.html

В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея

В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея - РИА Новости, 26.06.2024

В Дербенте проходит отпевание убитого террористами протоиерея

Отпевание убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова проходит в среду в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:34

2024-06-26T11:34

2024-06-26T11:34

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Отпевание убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова проходит в среду в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствуют десятки людей. Подъезды к церкви закрыты для проезда, для обеспечения безопасности на месте дежурят силовики. "Замечательным человеком он был, добрым, ласковым, никогда никому грубого слова не сказал, всегда всех понимал", – рассказала РИА Новости одна из прихожанок церкви. Отец Николай будет захоронен на территории храма, в котором прослужил около 45 лет. Ранее зять Котельникова отец Михаил рассказал РИА Новости, что террористы во время воскресной атаки на церковь сначала выстрелили в протоиерея, а затем пырнули его ножом. При этом, по его словам, священник ранее не получал угроз в свой адрес.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале