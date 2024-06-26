https://ria.ru/20240626/dagestan-1955520905.html

В Махачкале два мальчика раздавали воду силовикам при активной фазе КТО

В Махачкале два мальчика раздавали воду силовикам при активной фазе КТО - РИА Новости, 26.06.2024

В Махачкале два мальчика раздавали воду силовикам при активной фазе КТО

Народный фронт вручил благодарственные письма двум мальчикам из Махачкалы, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:18

2024-06-26T11:18

2024-06-26T13:23

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Народный фронт вручил благодарственные письма двум мальчикам из Махачкалы, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции, рассказали РИА Новости в пресс-службе дагестанского отделения движения. "Мы связались с родителями, и семья пригласила нас в гости. Вручили ребятам благодарственные письма. Конечно, поблагодарили родителей за такое чудесное воспитание. Узнали о пожеланиях мальчиков, в следующий раз поедем с подарками", — сказала собеседница агентства.Кадры, на которых двое мальчиков несут бутылки с водой спецназовцам и полицейским во время активной фазы КТО в Махачкале 23 июня, распространились в соцсетях и Telegram-каналах. Как рассказали в Народном фронте, мальчики — это десятилетний Абдулбасир и восьмилетний Магомедшапи Нурмагомедовы. Они двоюродные братья, Магомедшапи приехал погостить к дяде на каникулы. На видео, опубликованном в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта, Абдулбасир признался, что не считает себя героем. "Я считаю, что каждый мальчик должен помочь людям. Я считаю, что этот поступок не героический. Герои — это те, кто спасает нас, это солдаты, сотрудники полиции", — сказал он. Ребята рассказали, что оба хотят стать инженерами. Глава Дагестана Сергей Меликов на следующий день после терактов говорил, что хотел бы пожать мальчикам руки и поблагодарить их.Двадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.По последним данным, всего погибли более 20 человек, среди них — настоятель храма Покрова Николай Котельников и сотрудники полиции. Не менее 46 человек пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, суд арестовал его на десять суток.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954943440.html

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

махачкала

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махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале