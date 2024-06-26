https://ria.ru/20240626/chp-1955688836.html

Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом

Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом - РИА Новости, 26.06.2024

Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:34

2024-06-26T19:34

2024-06-26T19:40

происшествия

воркута

новороссийск

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим", – написал Уйба в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html

воркута

новороссийск

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происшествия, воркута, новороссийск, сход пассажирского поезда с рельс в коми