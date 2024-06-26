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Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом - РИА Новости, 26.06.2024
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19:34 26.06.2024 (обновлено: 19:40 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/chp-1955688836.html
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом - РИА Новости, 26.06.2024
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:34
2024-06-26T19:40
происшествия
воркута
новороссийск
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим", – написал Уйба в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html
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происшествия, воркута, новороссийск, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом

Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом Воркута — Новороссийск

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
"Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим", – написал Уйба в своем Telegram-канале.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. 26 июня 2024
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ПроисшествияВоркутаНовороссийскСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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