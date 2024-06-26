https://ria.ru/20240626/chp-1955688836.html
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом - РИА Новости, 26.06.2024
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:34
2024-06-26T19:34
2024-06-26T19:40
происшествия
воркута
новороссийск
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955685296_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_2e74ac82a804b56f94957d2e524d310c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим", – написал Уйба в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html
воркута
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955685296_0:174:960:894_1920x0_80_0_0_0e6796f6e511c4d0b7e0e8f9e441b218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воркута, новороссийск, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом
Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом Воркута — Новороссийск