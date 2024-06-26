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Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году - РИА Новости, 26.06.2024
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Туризм
 
16:50 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/chernyshenko-1955639724.html
Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году
Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году - РИА Новости, 26.06.2024
Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году
Туристический поток в Калужскую область увеличивается, ожидается, что в 2024 году он превысит 600 тысяч человек, заявил вице-премьер Российской Федерации... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:50
2024-06-26T16:50
туризм
калужская область
дмитрий чернышенко
владислав шапша
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Туристический поток в Калужскую область увеличивается, ожидается, что в 2024 году он превысит 600 тысяч человек, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. "Мы видим рост туристического потока в регионе. За 2023 год он составил порядка 570 тысяч человек, а в этом году по прогнозам превысит 600 тысяч. Туристам интересно приезжать", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. По словам вице-премьера, в 2023 году на развитие туристической инфраструктуры регион получил из федерального бюджета порядка 190 миллионов рублей. "Они (средства - ред.) будут направлены на то, чтобы туристическая инфраструктура действительно была на уровне: средства помогут создать модульные средства размещения, разработать новые туристические маршруты и другую инфраструктуру для туризма", – отметил Чернышенко. Вице-премьер также обсудил с губернатором развитие науки, образования и спорта в регионе.
https://ria.ru/20240625/chernyshenko-1955403610.html
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953710343.html
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калужская область, дмитрий чернышенко, владислав шапша, общество
Туризм, Калужская область, Дмитрий Чернышенко, Владислав Шапша, Общество
Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году

Чернышенко: турпоток в Калужскую область может превысить 600 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Туристический поток в Калужскую область увеличивается, ожидается, что в 2024 году он превысит 600 тысяч человек, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим рост туристического потока в регионе. За 2023 год он составил порядка 570 тысяч человек, а в этом году по прогнозам превысит 600 тысяч. Туристам интересно приезжать", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
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По словам вице-премьера, в 2023 году на развитие туристической инфраструктуры регион получил из федерального бюджета порядка 190 миллионов рублей. "Они (средства - ред.) будут направлены на то, чтобы туристическая инфраструктура действительно была на уровне: средства помогут создать модульные средства размещения, разработать новые туристические маршруты и другую инфраструктуру для туризма", – отметил Чернышенко.
Вице-премьер также обсудил с губернатором развитие науки, образования и спорта в регионе.
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ТуризмКалужская областьДмитрий ЧернышенкоВладислав ШапшаОбщество
 
 
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