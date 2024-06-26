https://ria.ru/20240626/chernyshenko-1955639724.html

Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году

Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году - РИА Новости, 26.06.2024

Чернышенко рассказал об ожидаемом турпотоке в Калужскую область в 2024 году

Туристический поток в Калужскую область увеличивается, ожидается, что в 2024 году он превысит 600 тысяч человек, заявил вице-премьер Российской Федерации... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:50

2024-06-26T16:50

2024-06-26T16:50

туризм

калужская область

дмитрий чернышенко

владислав шапша

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Туристический поток в Калужскую область увеличивается, ожидается, что в 2024 году он превысит 600 тысяч человек, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. "Мы видим рост туристического потока в регионе. За 2023 год он составил порядка 570 тысяч человек, а в этом году по прогнозам превысит 600 тысяч. Туристам интересно приезжать", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. По словам вице-премьера, в 2023 году на развитие туристической инфраструктуры регион получил из федерального бюджета порядка 190 миллионов рублей. "Они (средства - ред.) будут направлены на то, чтобы туристическая инфраструктура действительно была на уровне: средства помогут создать модульные средства размещения, разработать новые туристические маршруты и другую инфраструктуру для туризма", – отметил Чернышенко. Вице-премьер также обсудил с губернатором развитие науки, образования и спорта в регионе.

https://ria.ru/20240625/chernyshenko-1955403610.html

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953710343.html

калужская область

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калужская область, дмитрий чернышенко, владислав шапша, общество