https://ria.ru/20240626/byudzhet-1955583190.html
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза - РИА Новости, 26.06.2024
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза
Поступления налога на доходы физлиц по повышенной ставке, зачисляемые в федеральный бюджет, в январе-мае 2024 года выросли на 157%, то есть доходы бюджета от... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:18
2024-06-26T14:18
2024-06-26T14:20
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поступления налога на доходы физлиц по повышенной ставке, зачисляемые в федеральный бюджет, в январе-мае 2024 года выросли на 157%, то есть доходы бюджета от так называемого налога на богатых - НДФЛ по ставке 15% - за пять месяцев увеличились более чем в 1,5 раза, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФНС. За пять месяцев текущего года, по данным издания, в Федеральный бюджет поступило 57,6 миллиарда рублей таких налогов. А за аналогичный период 2023 года эти поступления составляли 36,5 миллиарда рублей. НДФЛ по повышенной ставке 15% вместо базовых 13% сейчас платят физлица, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей (примерно 417 тысяч рублей в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. При этом сборы по ставке 2% зачисляются в федеральный бюджет, а оттуда – целевым образом в фонд "Круг добра" на лечение тяжело больных детей. Поступления от подоходного налога по ставке 13% распределяются в региональные бюджеты. От повышенного НДФЛ за январь-май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, объяснили в ФНС. Еще одно важное объяснение - высокие темпы роста доходов населения на фоне "горячего" рынка труда, заявила "Известиям" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. По итогам первого квартала 2024 года реальные зарплаты в России увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ранее Росстат. Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за три месяца этого года составил 10,4 триллиона рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, привел цифры доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов. В текущем году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году, разъяснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.
https://ria.ru/20240626/nalogi-1955581885.html
https://ria.ru/20240110/ndfl-1918963981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РЭУ имени Г. В. Плеханова
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза
"Известия": доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли на 157%
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Поступления налога на доходы физлиц по повышенной ставке, зачисляемые в федеральный бюджет, в январе-мае 2024 года выросли на 157%, то есть доходы бюджета от так называемого налога на богатых - НДФЛ по ставке 15% - за пять месяцев увеличились более чем в 1,5 раза, пишут "Известия
" со ссылкой на пресс-службу ФНС.
За пять месяцев текущего года, по данным издания, в Федеральный бюджет поступило 57,6 миллиарда рублей таких налогов. А за аналогичный период 2023 года эти поступления составляли 36,5 миллиарда рублей.
НДФЛ по повышенной ставке 15% вместо базовых 13% сейчас платят физлица, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей (примерно 417 тысяч рублей в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. При этом сборы по ставке 2% зачисляются в федеральный бюджет, а оттуда – целевым образом в фонд "Круг добра" на лечение тяжело больных детей. Поступления от подоходного налога по ставке 13% распределяются в региональные бюджеты.
От повышенного НДФЛ за январь-май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, объяснили в ФНС.
Еще одно важное объяснение - высокие темпы роста доходов населения на фоне "горячего" рынка труда, заявила "Известиям" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. По итогам первого квартала 2024 года реальные зарплаты в России увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ранее Росстат.
Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за три месяца этого года составил 10,4 триллиона рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, привел цифры доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.
В текущем году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году, разъяснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.