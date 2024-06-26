https://ria.ru/20240626/byudzhet-1955583190.html

Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза

Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза - РИА Новости, 26.06.2024

Доходы бюджета от повышенного НДФЛ за пять месяцев выросли в полтора раза

Поступления налога на доходы физлиц по повышенной ставке, зачисляемые в федеральный бюджет, в январе-мае 2024 года выросли на 157%, то есть доходы бюджета от... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:18

2024-06-26T14:18

2024-06-26T14:20

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поступления налога на доходы физлиц по повышенной ставке, зачисляемые в федеральный бюджет, в январе-мае 2024 года выросли на 157%, то есть доходы бюджета от так называемого налога на богатых - НДФЛ по ставке 15% - за пять месяцев увеличились более чем в 1,5 раза, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФНС. За пять месяцев текущего года, по данным издания, в Федеральный бюджет поступило 57,6 миллиарда рублей таких налогов. А за аналогичный период 2023 года эти поступления составляли 36,5 миллиарда рублей. НДФЛ по повышенной ставке 15% вместо базовых 13% сейчас платят физлица, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей (примерно 417 тысяч рублей в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. При этом сборы по ставке 2% зачисляются в федеральный бюджет, а оттуда – целевым образом в фонд "Круг добра" на лечение тяжело больных детей. Поступления от подоходного налога по ставке 13% распределяются в региональные бюджеты. От повышенного НДФЛ за январь-май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, объяснили в ФНС. Еще одно важное объяснение - высокие темпы роста доходов населения на фоне "горячего" рынка труда, заявила "Известиям" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. По итогам первого квартала 2024 года реальные зарплаты в России увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ранее Росстат. Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за три месяца этого года составил 10,4 триллиона рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, привел цифры доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов. В текущем году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году, разъяснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.

https://ria.ru/20240626/nalogi-1955581885.html

https://ria.ru/20240110/ndfl-1918963981.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), рэу имени г. в. плеханова