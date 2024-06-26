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В Петербурге уничтожили шесть тонн продукции, вызвавшей ботулизм - РИА Новости, 26.06.2024
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14:28 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/botulizm-1955584870.html
В Петербурге уничтожили шесть тонн продукции, вызвавшей ботулизм
В Петербурге уничтожили шесть тонн продукции, вызвавшей ботулизм - РИА Новости, 26.06.2024
В Петербурге уничтожили шесть тонн продукции, вызвавшей ботулизм
Около 6 тонн продукции компании "Савон-К", готовая еда из которой стала причиной массовых случаев ботулизма в России, изъято и уничтожено в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:28
2024-06-26T14:28
москва
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953952607_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_aeb4a34fad76301f56a97c3eb27fb5f0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 6 тонн продукции компании "Савон-К", готовая еда из которой стала причиной массовых случаев ботулизма в России, изъято и уничтожено в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Игорь Ивулёнок. "Одним из производителей такой продукции (вызвавшей ботулизм – ред.) явилось ООО "Савон-К", которое на территории Московской области производило в том числе консервированную фасоль... На территории... Санкт-Петербурга такая продукция (тоже) была. Мы проинформировали оперативно торговые сети... и они активно отозвались на эту ситуацию... Мы получили информацию об изъятии из оборота, уничтожении порядка 6 тонн пищевой продукции от этого изготовителя на территории Петербурга", – сказал он журналистам. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в среду сообщил, что в больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния. Накануне столичное управление Роспотребнадзора информировало о том, что в Москве после случаев ботулизма изъято более 96 тонн пищевой продукции. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Суд в Москве заключил в СИЗО повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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москва, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Москва, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Петербурге уничтожили шесть тонн продукции, вызвавшей ботулизм

Роспотребнадзор: в Петербурге уничтожили около шести тонн продукции "Савон-К"

© Следственный комитет РоссииЗадержанный руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин
Задержанный руководитель компании-производителя фасоли Савон-К Владимир Шин
© Следственный комитет России
Задержанный руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 6 тонн продукции компании "Савон-К", готовая еда из которой стала причиной массовых случаев ботулизма в России, изъято и уничтожено в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Игорь Ивулёнок.
"Одним из производителей такой продукции (вызвавшей ботулизм – ред.) явилось ООО "Савон-К", которое на территории Московской области производило в том числе консервированную фасоль... На территории... Санкт-Петербурга такая продукция (тоже) была. Мы проинформировали оперативно торговые сети... и они активно отозвались на эту ситуацию... Мы получили информацию об изъятии из оборота, уничтожении порядка 6 тонн пищевой продукции от этого изготовителя на территории Петербурга", – сказал он журналистам.
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Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в среду сообщил, что в больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния.
Накануне столичное управление Роспотребнадзора информировало о том, что в Москве после случаев ботулизма изъято более 96 тонн пищевой продукции.
С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Суд в Москве заключил в СИЗО повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
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