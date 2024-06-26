В Петербурге уничтожили шесть тонн продукции, вызвавшей ботулизм
Роспотребнадзор: в Петербурге уничтожили около шести тонн продукции "Савон-К"
© Следственный комитет РоссииЗадержанный руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин
© Следственный комитет России
Задержанный руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 6 тонн продукции компании "Савон-К", готовая еда из которой стала причиной массовых случаев ботулизма в России, изъято и уничтожено в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Игорь Ивулёнок.
"Одним из производителей такой продукции (вызвавшей ботулизм – ред.) явилось ООО "Савон-К", которое на территории Московской области производило в том числе консервированную фасоль... На территории... Санкт-Петербурга такая продукция (тоже) была. Мы проинформировали оперативно торговые сети... и они активно отозвались на эту ситуацию... Мы получили информацию об изъятии из оборота, уничтожении порядка 6 тонн пищевой продукции от этого изготовителя на территории Петербурга", – сказал он журналистам.
Ботулизм: симптомы и лечение
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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в среду сообщил, что в больницах с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них на ИВЛ, 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния.
Накануне столичное управление Роспотребнадзора информировало о том, что в Москве после случаев ботулизма изъято более 96 тонн пищевой продукции.
С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Суд в Москве заключил в СИЗО повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.