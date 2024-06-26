https://ria.ru/20240626/botulizm-1955543176.html

В Нижегородской области выписали шестерых пациентов с ботулизмом

В Нижегородской области выписали шестерых пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 26.06.2024

В Нижегородской области выписали шестерых пациентов с ботулизмом

Шестеро нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, еще 6 из 10 госпитализированных находятся в реанимации, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:10

2024-06-26T12:10

2024-06-26T12:10

россия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Шестеро нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, еще 6 из 10 госпитализированных находятся в реанимации, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. Четверо нижегородцев были выписаны 19, 23 и 24 июня. "По состоянию на утро 26 июня, в регионе подозрение на ботулизм сохраняется у 16 человек. К настоящему моменту 6 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 10 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах", - сообщили в региональном минздраве. Как уточнили в ведомстве, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 6 пациентов, из них 5 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")". Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240625/rospotrebnadzor-1955308774.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область