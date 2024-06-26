https://ria.ru/20240626/boliviya-1955721322.html

Президент Боливии назвал происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота

Президент Боливии назвал происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота - РИА Новости, 27.06.2024

Президент Боливии назвал происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота

Боливийский лидер Луис Арсе в обращении к нации после штурма военными президентского дворца призвал граждан выступить против переворота в поддержку демократии,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T23:45

2024-06-26T23:45

2024-06-27T01:22

ла-пас (департамент)

в мире

боливия

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Боливийский лидер Луис Арсе в обращении к нации после штурма военными президентского дворца призвал граждан выступить против переворота в поддержку демократии, его выступление показало издание Deber."Национальное правительство и все его министры в этом дворце, наш вице-президент, полны решимости противостоять любой попытке государственного переворота, любой попытке, которая угрожает нашей демократии ... Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки государственного переворота снова унесли жизни боливийцев", — заявил Арсе.В среду боливийские СМИ сообщили, что на площади Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом собрались военные и спецтехника. Позднее на территорию президентского дворца Кемадо въехал танк. Там, как передает портал Erbol, генерал Хуан Хосе Сунига встретился с Арсе. После переговоров он вместе с военнослужащими покинул здание правительства.Сам Арсе еще до встречи с генералом объявил о "нестандартной мобилизации" отдельных подразделений армии и призвал к соблюдению демократии.Позднее Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию и освободить политзаключенных. В свою очередь, экс-президент республики Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы, осудила попытку госпереворота.По последней информации, военные начали покидать площадь Мурильо в боливийском городе Ла-Пас.МИД республики, в свою очередь, призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955726230.html

https://ria.ru/20240626/boliviya-1955714222.html

ла-пас (департамент)

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ла-пас (департамент), в мире, боливия, луис арсе, попытка госпереворота в боливии