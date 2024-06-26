https://ria.ru/20240626/boliviya-1955718114.html

Боливия обратилась к международному сообществу

Боливия обратилась к международному сообществу - РИА Новости, 27.06.2024

Боливия обратилась к международному сообществу

Боливия призывает международное сообщество поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе, сообщил МИД страны. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T23:30

2024-06-26T23:30

2024-06-27T01:22

боливия

ла-пас (департамент)

в мире

эво моралес

попытка госпереворота в боливии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea4ba3e45c4c62c44df381512e19a4e9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн — РИА Новости. Боливия призывает международное сообщество поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе, сообщил МИД страны."Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране", - отмечается в сообщении."Мы призываем международное сообщество и боливийский народ к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе", - добавил МИД.Ранее в среду местные СМИ сообщили о присутствии военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги.По данным издания El Deber, Сунига ранее был оставлен с поста главнокомандующего армией.

боливия

ла-пас (департамент)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

боливия, ла-пас (департамент), в мире, эво моралес, попытка госпереворота в боливии