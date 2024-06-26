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Боливия обратилась к международному сообществу - РИА Новости, 27.06.2024
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23:30 26.06.2024 (обновлено: 01:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240626/boliviya-1955718114.html
Боливия обратилась к международному сообществу
Боливия обратилась к международному сообществу - РИА Новости, 27.06.2024
Боливия обратилась к международному сообществу
Боливия призывает международное сообщество поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе, сообщил МИД страны. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T23:30
2024-06-27T01:22
боливия
ла-пас (департамент)
в мире
эво моралес
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн — РИА Новости. Боливия призывает международное сообщество поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе, сообщил МИД страны."Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране", - отмечается в сообщении."Мы призываем международное сообщество и боливийский народ к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе", - добавил МИД.Ранее в среду местные СМИ сообщили о присутствии военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги.По данным издания El Deber, Сунига ранее был оставлен с поста главнокомандующего армией.
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боливия, ла-пас (департамент), в мире, эво моралес, попытка госпереворота в боливии
Боливия, Ла-Пас (департамент), В мире, Эво Моралес, Попытка госпереворота в Боливии
Боливия обратилась к международному сообществу

МИД Боливии призвал мировое сообщество поддержать правительство Арсе

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн — РИА Новости. Боливия призывает международное сообщество поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе, сообщил МИД страны.
"Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране", - отмечается в сообщении.
"Мы призываем международное сообщество и боливийский народ к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе", - добавил МИД.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о присутствии военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии, а экс-глава государства Эво Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала армии Хуана Хосе Суниги.
По данным издания El Deber, Сунига ранее был оставлен с поста главнокомандующего армией.
 
БоливияЛа-Пас (департамент)В миреЭво МоралесПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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